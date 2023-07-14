В Челябинской области растет спрос на сотрудников металлургических предприятий

За год спрос на персонал для металлургических предприятий по стране вырос на 23% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области за год спрос на сотрудников металлургических предприятий вырос на 48%. Сейчас регион находится на третьем месте в стране по числу вакансий в отрасли, рассказали URA.RU специалисты hh.ru.

«За год спрос на персонал для металлургических предприятий по стране вырос на 23% и по Челябинской области на 48%. За январь—июнь 2023 года в регионе было открыто девять тысяч вакансий в отрасли металлургии. Челябинская область находится на третьем месте в стране по данному показателю», — говорится в исследовании hh.ru.

Всего за первое полугодие 2023 года в стране было открыто 144,5 тысячи вакансий в металлургии. В числе регионов-лидеров — Москва и Свердловская область, где открыто по 11 тысяч вакансий в данной сфере.

В среднем по России специалистам в отрасли металлургии сейчас предлагают зарплату от 55 до 120 тысяч рублей. Показатель вырос на 10-15 тысяч рублей в сравнении с прошлым годом: тогда «вилка» зарплат составляла 46-105 тысяч рублей. В Челябинской области этот показатель немного ниже: 52-108 тысяч рублей.

В топе самых востребованных специализаций в отрасли металлургии находятся токари (8% вакансий), слесари (7%), разнорабочие (7%), сварщики (6%), а также менеджеры по продажам (5%). 60% предложенных вакансий рассчитаны на специалистов с опытом работы от года до трех лет. Для соискателей с опытом более трех лет подходят 22% вакансий, без опыта — 18%.

Как отмечают в аналитическом сервисе «Люди в цифрах», лидерами среди металлургических предприятий по числу открытых вакансий за январь—июнь 2023 года стали Уральская горно-металлургическая компания, Норникель, Объединенная металлургическая компания, ЕВРАЗ, Группа компаний Мечел, а также Трубная металлургическая компания.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с Днем металлурга. Он отметил, что металлургия всегда остается одной из главных отраслей, где реализуются самые крупные проекты.