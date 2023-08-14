В цирке Магнитогорска акробат упал с высоты. Видео

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Открытая репетиция с животными в цирке. Екатеринбург , цирк, клоун, цирковое представление
Спустя сутки после падения артист сообщил, что он в порядке Фото:

В Магнитогорском госцирке (Челябинская область) акробат Виталий Янковский 13 августа упал с высоты, не справившись с номером «Подкидные доски». Об этом сообщили обеспокоенные состоянием артиста гости.

«Вчера была программа, во время которой с большой высоты упал акробат. Если у кого-то есть информация о состоянии артиста, напишите, пожалуйста, переживаем за него», — говорится в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Янковскому уже оказана необходимая помощь. Акробат записал видеообращение, в котором сообщил, что он в полном порядке. Артист также поблагодарил магнитогорцев за беспокойство.

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В Магнитогорском госцирке (Челябинская область) акробат Виталий Янковский 13 августа упал с высоты, не справившись с номером «Подкидные доски». Об этом сообщили обеспокоенные состоянием артиста гости. «Вчера была программа, во время которой с большой высоты упал акробат. Если у кого-то есть информация о состоянии артиста, напишите, пожалуйста, переживаем за него», — говорится в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Янковскому уже оказана необходимая помощь. Акробат записал видеообращение, в котором сообщил, что он в полном порядке. Артист также поблагодарил магнитогорцев за беспокойство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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