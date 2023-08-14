В цирке Магнитогорска акробат упал с высоты. Видео

14 августа 2023 в 17:47 Размер текста - 17 +

Спустя сутки после падения артист сообщил, что он в порядке Фото: Размик Закарян © URA.RU В Магнитогорском госцирке (Челябинская область) акробат Виталий Янковский 13 августа упал с высоты, не справившись с номером «Подкидные доски». Об этом сообщили обеспокоенные состоянием артиста гости. «Вчера была программа, во время которой с большой высоты упал акробат. Если у кого-то есть информация о состоянии артиста, напишите, пожалуйста, переживаем за него», — говорится в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Янковскому уже оказана необходимая помощь. Акробат записал видеообращение, в котором сообщил, что он в полном порядке. Артист также поблагодарил магнитогорцев за беспокойство.

В Магнитогорском госцирке (Челябинская область) акробат Виталий Янковский 13 августа упал с высоты, не справившись с номером «Подкидные доски». Об этом сообщили обеспокоенные состоянием артиста гости. «Вчера была программа, во время которой с большой высоты упал акробат. Если у кого-то есть информация о состоянии артиста, напишите, пожалуйста, переживаем за него», — говорится в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Янковскому уже оказана необходимая помощь. Акробат записал видеообращение, в котором сообщил, что он в полном порядке. Артист также поблагодарил магнитогорцев за беспокойство.