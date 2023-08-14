Как Екатеринбург подготовился к празднованию юбилея. Фоторепортаж

В Екатеринбурге к празднованию трехсотлетия обновили инфраструктуру

15 августа 2023 в 12:07 Размер текста - 17 +

Главное торжество пройдет 19 августа Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие До масштабного празднования 300-летия Екатеринбурга остается пять дней. Город активно готовится: уже заметна обновленная инфраструктура, а каждая центральная улица наполнена символом юбилея. О том, как изменилась столица Урала и что останется на память о главном празднике города — в фоторепортаже URA.RU. Подготовка началась задолго до события — весной 2023 года город постепенно начал наполняться баннерами, наклейками с символом 300-летия, арт-объектам и новыми троллейбусами, а чтобы не было визуального шума, уличных торговцев обязали использовать единообразные ларьки. Были обновлены Летний театр в парке Маяковского, на пересечении улиц Московская-Ленина воссоздали обелиски «Московской заставы», на свое место вернулась Краснознаменная группа на Уралмаше. Также у Екатеринбурга появилась своя монета, почтовая марка и стикеры. В соседней Перми, которая отмечала 300-летие города 12 июня, подарками горожанам стали умные остановки с графиком автобусов, зарядками для телефона, вызовом экстренных служб и Wi-Fi. Квартал эспланады, находящийся рядом с правительством, оснастили фонтаном с амфитеатром, а на площади Трех столетий появилось удобное разворотное кольцо для транспорта и зона для пешеходов. Были обновлены набережная Камы, фасады зданий Комсомольского проспекта, которые стали светиться по ночам, а на главной улице Ленина упорядочили движение транспорта, сделали новый тротуар и сдвинули остановки Ранее URA.RU рассказывало, что удалось реализовать к 300-летию Екатеринбурга. Был составлен и список того, какие планы так и остались незавершенными. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

До масштабного празднования 300-летия Екатеринбурга остается пять дней. Город активно готовится: уже заметна обновленная инфраструктура, а каждая центральная улица наполнена символом юбилея. О том, как изменилась столица Урала и что останется на память о главном празднике города — в фоторепортаже URA.RU. Подготовка началась задолго до события — весной 2023 года город постепенно начал наполняться баннерами, наклейками с символом 300-летия, арт-объектам и новыми троллейбусами, а чтобы не было визуального шума, уличных торговцев обязали использовать единообразные ларьки. Были обновлены Летний театр в парке Маяковского, на пересечении улиц Московская-Ленина воссоздали обелиски «Московской заставы», на свое место вернулась Краснознаменная группа на Уралмаше. Также у Екатеринбурга появилась своя монета, почтовая марка и стикеры. В соседней Перми, которая отмечала 300-летие города 12 июня, подарками горожанам стали умные остановки с графиком автобусов, зарядками для телефона, вызовом экстренных служб и Wi-Fi. Квартал эспланады, находящийся рядом с правительством, оснастили фонтаном с амфитеатром, а на площади Трех столетий появилось удобное разворотное кольцо для транспорта и зона для пешеходов. Были обновлены набережная Камы, фасады зданий Комсомольского проспекта, которые стали светиться по ночам, а на главной улице Ленина упорядочили движение транспорта, сделали новый тротуар и сдвинули остановки Ранее URA.RU рассказывало, что удалось реализовать к 300-летию Екатеринбурга. Был составлен и список того, какие планы так и остались незавершенными.