День города отметят 19 августа Фото: Московец Илья © URA.RU

новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие

До масштабного празднования 300-летия Екатеринбурга остается ровно два месяца. Городская мэрия подготовила программу, в которую входят два десятка основных мероприятий — на них потратили порядка 69 миллиардов рублей. Чем живет город в предпраздничной суете и как изменился Екатеринбург в преддверии юбилея — в фоторепортаже URA.RU.

Что успели сделать?

Городские власти обещали, что к круглой дате город существенно преобразится. Например, в плане основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 300-летия основания Екатеринбурга стояли благоустройство Шарташского лесопарка, сквера за Оперным театром, ЦПКиО им. Маяковского, создание и оснащение культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал». Все работы на этих участках успели закончить к 2023 году.

Также в списке числились реконструкция Макаровского моста, парков XXII Партсъезда и Зеленая роща, Театра кукол и запуск трамвайной линии Екатеринбург — Верхняя Пышма. Более ощутимым праздничный дух стал в конце мая, когда на улицах появились билборды с известными екатеринбуржцами и символы 300-летия города.

А что не успели?

До сих пор к юбилею остаются незавершенными работы по благоустройству парка имени Энгельса — их начали лишь 25 мая, и реконструкция фасада Театра драмы — там до сих пор находятся строительные леса, а к театру сложно подойти из-за забора. Продолжается строительство транспортной развязки на пересечении кольца по переулку Базовому с улицей Комсомольской и Сибирским трактом — здесь работы завершат лишь к 31 августа. Также на Вайнера к празднику должен появиться медианавес с подсветкой — сейчас на главной пешеходной улице города пока установили основу конструкции. Кроме этого, до сих пор продолжается ремонт Летней эстрады в парке Маяковского — там 17 августа должен выступить гендиректор Мариинского театра и дирижер Валерий Гергиев. Заявленную в планах реконструкцию гостиницы Исеть так и не осуществили.