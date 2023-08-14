Пермяки пожаловались приставам на угрозы со стороны коллекторов

15 августа 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

Коллекторы угрожают должникам расправой, отмечают в УФССП по Прикамью Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Пермском крае растет количество жалоб на работу коллектров, которые взыскивают долги с граждан. В этом году в главное управление ФССП по Прикамью поступило 403 обращения от жителей, приставами составлено 104 протокола, говорится на сайте ведомства. «Количество выявленных нарушений в работе профессиональных взыскателей увеличилось почти в 1,7 раза. Рассмотрено 140 дел об административных правонарушениях (постановления вступили в законную силу), по результатам которых виновные лица привлечены к административным штрафам на общую сумму 8 млн рублей», — сообщает управление. В пресс-службе ведомства отмечают, что чаще всего коллекторы превышаю количество телефонных звонков должникам, общаются с ними в неположенное время. Также пермяки жалуются, что им поступают угрозы их жизни и здоровью.

В Пермском крае растет количество жалоб на работу коллектров, которые взыскивают долги с граждан. В этом году в главное управление ФССП по Прикамью поступило 403 обращения от жителей, приставами составлено 104 протокола, говорится на сайте ведомства. «Количество выявленных нарушений в работе профессиональных взыскателей увеличилось почти в 1,7 раза. Рассмотрено 140 дел об административных правонарушениях (постановления вступили в законную силу), по результатам которых виновные лица привлечены к административным штрафам на общую сумму 8 млн рублей», — сообщает управление. В пресс-службе ведомства отмечают, что чаще всего коллекторы превышаю количество телефонных звонков должникам, общаются с ними в неположенное время. Также пермяки жалуются, что им поступают угрозы их жизни и здоровью.