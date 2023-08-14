14 августа 2023

Пермяки пожаловались приставам на угрозы со стороны коллекторов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Коллекторы. Москва, агрессия, коллекторы, дебошир, дверной звонок, выбивание долгов
Коллекторы угрожают должникам расправой, отмечают в УФССП по Прикамью Фото:

В Пермском крае растет количество жалоб на работу коллектров, которые взыскивают долги с граждан. В этом году в главное управление ФССП по Прикамью поступило 403 обращения от жителей, приставами составлено 104 протокола, говорится на сайте ведомства.

«Количество выявленных нарушений в работе профессиональных взыскателей увеличилось почти в 1,7 раза. Рассмотрено 140 дел об административных правонарушениях (постановления вступили в законную силу), по результатам которых виновные лица привлечены к административным штрафам на общую сумму 8 млн рублей», — сообщает управление.

В пресс-службе ведомства отмечают, что чаще всего коллекторы превышаю количество телефонных звонков должникам, общаются с ними в неположенное время. Также пермяки жалуются, что им поступают угрозы их жизни и здоровью.

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В Пермском крае растет количество жалоб на работу коллектров, которые взыскивают долги с граждан. В этом году в главное управление ФССП по Прикамью поступило 403 обращения от жителей, приставами составлено 104 протокола, говорится на сайте ведомства. «Количество выявленных нарушений в работе профессиональных взыскателей увеличилось почти в 1,7 раза. Рассмотрено 140 дел об административных правонарушениях (постановления вступили в законную силу), по результатам которых виновные лица привлечены к административным штрафам на общую сумму 8 млн рублей», — сообщает управление. В пресс-службе ведомства отмечают, что чаще всего коллекторы превышаю количество телефонных звонков должникам, общаются с ними в неположенное время. Также пермяки жалуются, что им поступают угрозы их жизни и здоровью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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