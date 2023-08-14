Пермские дети пожарили зефир на Вечном огне. Видео

15 августа 2023 в 16:50 Размер текста - 17 +

Полиция проводит проверку по факту инцидента Фото: Сергей Русанов © URA.RU Четверо детей в Кировском районе Перми застали за тем, что они жарят маршмеллоу на Вечном огне. Событие происходило у мемориала «Тыл — фронту». «Молодежь, это Вечный огонь, а не костер», — сделали замечание детям очевидцы, которые сообщили об инциденте ТК «Ветта» и прислали видеозапись случившегося. Инцидент спровоцировали два мальчика и две девочки в возрасте 10-13 лет. На прохожих они не реагировали, жарить зефир не перестали. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили, что обращений по данному факту в полицию не поступало. На основании публикаций в СМИ сейчас «зарегистрирован материал проверки, устанавливаются личности подростков», отметили в ведомстве.

Четверо детей в Кировском районе Перми застали за тем, что они жарят маршмеллоу на Вечном огне. Событие происходило у мемориала «Тыл — фронту». «Молодежь, это Вечный огонь, а не костер», — сделали замечание детям очевидцы, которые сообщили об инциденте ТК «Ветта» и прислали видеозапись случившегося. Инцидент спровоцировали два мальчика и две девочки в возрасте 10-13 лет. На прохожих они не реагировали, жарить зефир не перестали. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили, что обращений по данному факту в полицию не поступало. На основании публикаций в СМИ сейчас «зарегистрирован материал проверки, устанавливаются личности подростков», отметили в ведомстве.