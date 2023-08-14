14 августа 2023

Пермские дети пожарили зефир на Вечном огне. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Соликамск, вечный огонь соликамск
Полиция проводит проверку по факту инцидента Фото:

Четверо детей в Кировском районе Перми застали за тем, что они жарят маршмеллоу на Вечном огне. Событие происходило у мемориала «Тыл — фронту».

«Молодежь, это Вечный огонь, а не костер», — сделали замечание детям очевидцы, которые сообщили об инциденте ТК «Ветта» и прислали видеозапись случившегося.

Инцидент спровоцировали два мальчика и две девочки в возрасте 10-13 лет. На прохожих они не реагировали, жарить зефир не перестали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили, что обращений по данному факту в полицию не поступало. На основании публикаций в СМИ сейчас «зарегистрирован материал проверки, устанавливаются личности подростков», отметили в ведомстве.

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Четверо детей в Кировском районе Перми застали за тем, что они жарят маршмеллоу на Вечном огне. Событие происходило у мемориала «Тыл — фронту». «Молодежь, это Вечный огонь, а не костер», — сделали замечание детям очевидцы, которые сообщили об инциденте ТК «Ветта» и прислали видеозапись случившегося. Инцидент спровоцировали два мальчика и две девочки в возрасте 10-13 лет. На прохожих они не реагировали, жарить зефир не перестали. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили, что обращений по данному факту в полицию не поступало. На основании публикаций в СМИ сейчас «зарегистрирован материал проверки, устанавливаются личности подростков», отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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