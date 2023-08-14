Четверо детей в Кировском районе Перми застали за тем, что они жарят маршмеллоу на Вечном огне. Событие происходило у мемориала «Тыл — фронту».
«Молодежь, это Вечный огонь, а не костер», — сделали замечание детям очевидцы, которые сообщили об инциденте ТК «Ветта» и прислали видеозапись случившегося.
Инцидент спровоцировали два мальчика и две девочки в возрасте 10-13 лет. На прохожих они не реагировали, жарить зефир не перестали.
В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили, что обращений по данному факту в полицию не поступало. На основании публикаций в СМИ сейчас «зарегистрирован материал проверки, устанавливаются личности подростков», отметили в ведомстве.
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