В Челябинской области после гибели рабочего возбуждено уголовное дело

15 августа 2023 в 18:12 Размер текста - 17 +

Рабочий осматривал электрооборудование Фото: Владимир Андреев © URA.RU В городе Сатка (Челябинская область) возбуждено уголовное дело по факту смерти рабочего от удара током. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону. «Утром 12 июля на территории коммерческой организации города Сатки один из рабочих не убедился в наличии сотрудников в производственном цехе, а также не заметил запрещающего плаката. Он включил рубильник подачи тока, тем самым причинив по неосторожности смерть другому рабочему, производившему в этот момент осмотр электрооборудования мостового крана и дотронувшегося до элементов под напряжением», — заявили в пресс-службе ведомства. По факту гибели 36-летнего рабочего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

В городе Сатка (Челябинская область) возбуждено уголовное дело по факту смерти рабочего от удара током. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону. «Утром 12 июля на территории коммерческой организации города Сатки один из рабочих не убедился в наличии сотрудников в производственном цехе, а также не заметил запрещающего плаката. Он включил рубильник подачи тока, тем самым причинив по неосторожности смерть другому рабочему, производившему в этот момент осмотр электрооборудования мостового крана и дотронувшегося до элементов под напряжением», — заявили в пресс-службе ведомства. По факту гибели 36-летнего рабочего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.