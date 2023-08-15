В Челябинской области после гибели рабочего возбуждено уголовное дело

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Рабочий осматривал электрооборудование Фото:

В городе Сатка (Челябинская область) возбуждено уголовное дело по факту смерти рабочего от удара током. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

«Утром 12 июля на территории коммерческой организации города Сатки один из рабочих не убедился в наличии сотрудников в производственном цехе, а также не заметил запрещающего плаката. Он включил рубильник подачи тока, тем самым причинив по неосторожности смерть другому рабочему, производившему в этот момент осмотр электрооборудования мостового крана и дотронувшегося до элементов под напряжением», — заявили в пресс-службе ведомства.

По факту гибели 36-летнего рабочего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

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В городе Сатка (Челябинская область) возбуждено уголовное дело по факту смерти рабочего от удара током. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону. «Утром 12 июля на территории коммерческой организации города Сатки один из рабочих не убедился в наличии сотрудников в производственном цехе, а также не заметил запрещающего плаката. Он включил рубильник подачи тока, тем самым причинив по неосторожности смерть другому рабочему, производившему в этот момент осмотр электрооборудования мостового крана и дотронувшегося до элементов под напряжением», — заявили в пресс-службе ведомства. По факту гибели 36-летнего рабочего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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