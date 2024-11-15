15 ноября 2024

Мишустин подписал распоряжение о работе челябинского вуза в Казахстане

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства РФ. Москва, мишустин михаил
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ о филиале ЧелГУ в Казахстане Фото:

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о функционировании Костанайского филиала Челябинского государственного университета. Он поручил Министерству образования России провести переговоры с казахстанской стороной и зафиксировать достигнутые решения в соответствующем соглашении. Информация об этом 15 ноября появилась на портале проектов нормативных правовых актов.

«В интересах долгосрочного сотрудничества и углубления интеграционного взаимодействия в сфере высшего образования… заключить соглашение между правительством РФ и правительством Казахстана о функционировании Костанайского филиала Челябинского государственного университета», — говорится в распоряжении. В документе также отмечено, что филиал осуществляет подготовку по направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Юриспруденция», «Филология» и «Лингвистика».

Костанайский филиал ЧелГУ был создан в 2000 году. Он является одним из немногих учебных заведений в Казахстане, готовящих специалистов по программам Министерства образования России.

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о функционировании Костанайского филиала Челябинского государственного университета. Он поручил Министерству образования России провести переговоры с казахстанской стороной и зафиксировать достигнутые решения в соответствующем соглашении. Информация об этом 15 ноября появилась на портале проектов нормативных правовых актов. «В интересах долгосрочного сотрудничества и углубления интеграционного взаимодействия в сфере высшего образования… заключить соглашение между правительством РФ и правительством Казахстана о функционировании Костанайского филиала Челябинского государственного университета», — говорится в распоряжении. В документе также отмечено, что филиал осуществляет подготовку по направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Юриспруденция», «Филология» и «Лингвистика». Костанайский филиал ЧелГУ был создан в 2000 году. Он является одним из немногих учебных заведений в Казахстане, готовящих специалистов по программам Министерства образования России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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