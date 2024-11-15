Мишустин подписал распоряжение о работе челябинского вуза в Казахстане

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о функционировании Костанайского филиала Челябинского государственного университета. Он поручил Министерству образования России провести переговоры с казахстанской стороной и зафиксировать достигнутые решения в соответствующем соглашении. Информация об этом 15 ноября появилась на портале проектов нормативных правовых актов.
«В интересах долгосрочного сотрудничества и углубления интеграционного взаимодействия в сфере высшего образования… заключить соглашение между правительством РФ и правительством Казахстана о функционировании Костанайского филиала Челябинского государственного университета», — говорится в распоряжении. В документе также отмечено, что филиал осуществляет подготовку по направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Юриспруденция», «Филология» и «Лингвистика».
Костанайский филиал ЧелГУ был создан в 2000 году. Он является одним из немногих учебных заведений в Казахстане, готовящих специалистов по программам Министерства образования России.
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