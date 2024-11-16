Певец из Магнитогорска выступил на шоу «Ярче звезд» на ТНТ. Фото

17 ноября 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

Певец перевоплотился в образ Робби Уильямса Фото: Илья Московец © URA.RU Певец родом из Магнитогорска Челябинской области Евгений Чалышев успешно выступил на шоу «Ярче звезд» на ТНТ. Об этом сообщает пресс-служба телеканала. «Показать себя Евгений решил в шоу „Ярче звезд“. Он перевоплотиться в образ британского певца Робби Уильямса, которого слушал и уважал еще с юности», — отмечает пресс-служба ТНТ. В первом туре Евгений выступил с хитом 90-х «Let Me Entertain You». Три из четырех членов жюри отдали ему свои голоса. Он прошел во второй тур, где исполнил песню «Angels». В финальном голосовании зрители не выбрали Евгения. Впрочем, в одной из последних серий шоу жюри сможет вернуть одного выбывшего участника, так что надежда у артиста вернуться в проект еще есть. На ТНТ добавили, что 41-летний Евгений работает музыкантом и пишет музыку на заказ. Он с теплотой говорит о детстве, которое он провел в Магнитогорске и вспоминает «большое количество снега». Во времена СССР родителям Евгения предложили работу в Беларуси, поэтому они переехали из Магнитогорска в Минск. Евгений Чалышев перевоплотится в певца с бархатным тембром голоса Фото: пресс-служба ТНТ Победитель каждого выпуска выходит в финал, в конце которого будет разыгран главный приз в пять млн рублей Фото: пресс-служба ТНТ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певец родом из Магнитогорска Челябинской области Евгений Чалышев успешно выступил на шоу «Ярче звезд» на ТНТ. Об этом сообщает пресс-служба телеканала. «Показать себя Евгений решил в шоу „Ярче звезд“. Он перевоплотиться в образ британского певца Робби Уильямса, которого слушал и уважал еще с юности», — отмечает пресс-служба ТНТ. В первом туре Евгений выступил с хитом 90-х «Let Me Entertain You». Три из четырех членов жюри отдали ему свои голоса. Он прошел во второй тур, где исполнил песню «Angels». В финальном голосовании зрители не выбрали Евгения. Впрочем, в одной из последних серий шоу жюри сможет вернуть одного выбывшего участника, так что надежда у артиста вернуться в проект еще есть. На ТНТ добавили, что 41-летний Евгений работает музыкантом и пишет музыку на заказ. Он с теплотой говорит о детстве, которое он провел в Магнитогорске и вспоминает «большое количество снега». Во времена СССР родителям Евгения предложили работу в Беларуси, поэтому они переехали из Магнитогорска в Минск.