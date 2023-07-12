В Сатке на заводе рабочего убило током

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Рабочий погиб во время ремонта оборудования Фото:

В Сатке (Челябинская область) в помещении цеха ООО «РМП» рабочий погиб от удара током. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Мужчина работал электромонтером на предприятии. Во время ремонта оборудования он получил удар током. Разряд был такой силы, что рабочий скончался на месте происшествия», — рассказал источник.

По данным URA.RU, цех предприятия находится на территории комбината «Магнезит». На момент смерти рабочему было 36 лет.

URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу ООО «РМП». На момент публикации ответа не него не последовало. В пресс-службе СКР по региону на звонок корреспондента не ответили.

Обновлено в 17:35 по Уральскому времени:

«Действительно, на предприятии произошел несчастный случай. В соответствии с трудовым законодательством, создана комиссия. Организация, в свою очередь, всесторонне помогает расследованию. Семье погибшего оказывается комплексная поддержка», — сообщили URA.RU в пресс-службе ООО «РМП».

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В Сатке (Челябинская область) в помещении цеха ООО «РМП» рабочий погиб от удара током. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Мужчина работал электромонтером на предприятии. Во время ремонта оборудования он получил удар током. Разряд был такой силы, что рабочий скончался на месте происшествия», — рассказал источник. По данным URA.RU, цех предприятия находится на территории комбината «Магнезит». На момент смерти рабочему было 36 лет. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу ООО «РМП». На момент публикации ответа не него не последовало. В пресс-службе СКР по региону на звонок корреспондента не ответили. Обновлено в 17:35 по Уральскому времени: «Действительно, на предприятии произошел несчастный случай. В соответствии с трудовым законодательством, создана комиссия. Организация, в свою очередь, всесторонне помогает расследованию. Семье погибшего оказывается комплексная поддержка», — сообщили URA.RU в пресс-службе ООО «РМП».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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