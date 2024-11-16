16 ноября 2024

Челябинец, устроивший в пьяном виде смертельное ДТП, уходит на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП. Иномарка. Госномер. Челябинск, парковка, иномарка, дтп, авария, госномер, автономер, государственный регистрационный номер автомобиля
Виновник аварии решил заключить контракт с Минобороны РФ Фото:

Житель Челябинске, ставший виновником смертельного ДТП на Свердловском проспекте, признал вину и написал заявление с просьбой отправить его на СВО. Мера пресечения к нему применятся не будет, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Он написал заявление, в котором просит отправить его на спецоперацию. Завтра утром он подписывает контракт, который будет передан военкому», — рассказал URA.RU источник.

По данным источника, виновник ДТП работает хирургом в одной из больниц города. Официальных комментариев пока нет.

Ранее в центре Челябинска произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. Аварию на Свердловском проспекте у дома №74 вечером 15 ноября 2024 года спровоцировал пьяный водитель Chery Tiggo. Судя по записи видеонаблюдения, машины стояли на светофоре, когда виновник аварии влетел в них на полном ходу. На место оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспеции, скорой помощи, пожарные. На кадрах слышно, как виновник ДТП лежал на асфальте и громко кричал. В результате аварии впоследствии скончался 33-летний пассажир автомобиля «Киа Рио».

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Житель Челябинске, ставший виновником смертельного ДТП на Свердловском проспекте, признал вину и написал заявление с просьбой отправить его на СВО. Мера пресечения к нему применятся не будет, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «Он написал заявление, в котором просит отправить его на спецоперацию. Завтра утром он подписывает контракт, который будет передан военкому», — рассказал URA.RU источник. По данным источника, виновник ДТП работает хирургом в одной из больниц города. Официальных комментариев пока нет. Ранее в центре Челябинска произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. Аварию на Свердловском проспекте у дома №74 вечером 15 ноября 2024 года спровоцировал пьяный водитель Chery Tiggo. Судя по записи видеонаблюдения, машины стояли на светофоре, когда виновник аварии влетел в них на полном ходу. На место оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспеции, скорой помощи, пожарные. На кадрах слышно, как виновник ДТП лежал на асфальте и громко кричал. В результате аварии впоследствии скончался 33-летний пассажир автомобиля «Киа Рио».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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