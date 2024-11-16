Челябинец, устроивший в пьяном виде смертельное ДТП, уходит на СВО

Житель Челябинске, ставший виновником смертельного ДТП на Свердловском проспекте, признал вину и написал заявление с просьбой отправить его на СВО. Мера пресечения к нему применятся не будет, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.
«Он написал заявление, в котором просит отправить его на спецоперацию. Завтра утром он подписывает контракт, который будет передан военкому», — рассказал URA.RU источник.
По данным источника, виновник ДТП работает хирургом в одной из больниц города. Официальных комментариев пока нет.
Ранее в центре Челябинска произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. Аварию на Свердловском проспекте у дома №74 вечером 15 ноября 2024 года спровоцировал пьяный водитель Chery Tiggo. Судя по записи видеонаблюдения, машины стояли на светофоре, когда виновник аварии влетел в них на полном ходу. На место оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспеции, скорой помощи, пожарные. На кадрах слышно, как виновник ДТП лежал на асфальте и громко кричал. В результате аварии впоследствии скончался 33-летний пассажир автомобиля «Киа Рио».
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