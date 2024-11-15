В больнице умер пострадавший в массовой аварии в Челябинске

Один из участников массовой аварии, которая произошла 15 ноября на Свердловском проспекте в Челябинске, скончался в больнице. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по региону.
«По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 15 ноября на Свердловском проспекте с участием четырех автомобилей, возбуждено уголовное дело. В результате аварии впоследствии скончался 55-летний пассажир автомобиля „Киа Рио“», — рассказали в главе МВД.
Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ: нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, и повлекшее по неосторожности смерть человека. В МВД сообщили, что сотрудники полиции проводят ряд экспертиз, а 32-летнему виновнику аварии избирают меру пресечения.
Как URA.RU писало ранее, в центре Челябинска водитель устроил ДТП с четырьмя машинами. Медицинское освидетельствование показало, что виновник был в состоянии алкогольного опьянения.
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