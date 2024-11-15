15 ноября 2024

В больнице умер пострадавший в массовой аварии в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Отделении кардиологии ЦКМСЧ. Магнитогорск, приемная, медсестра, больница
В полиции сообщили о смерти участника аварии в центре Челябинска Фото:

Один из участников массовой аварии, которая произошла 15 ноября на Свердловском проспекте в Челябинске, скончался в больнице. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по региону.

«По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 15 ноября на Свердловском проспекте с участием четырех автомобилей, возбуждено уголовное дело. В результате аварии впоследствии скончался 55-летний пассажир автомобиля „Киа Рио“», — рассказали в главе МВД.

Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ: нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, и повлекшее по неосторожности смерть человека. В МВД сообщили, что сотрудники полиции проводят ряд экспертиз, а 32-летнему виновнику аварии избирают меру пресечения.

Как URA.RU писало ранее, в центре Челябинска водитель устроил ДТП с четырьмя машинами. Медицинское освидетельствование показало, что виновник был в состоянии алкогольного опьянения.

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Один из участников массовой аварии, которая произошла 15 ноября на Свердловском проспекте в Челябинске, скончался в больнице. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по региону. «По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 15 ноября на Свердловском проспекте с участием четырех автомобилей, возбуждено уголовное дело. В результате аварии впоследствии скончался 55-летний пассажир автомобиля „Киа Рио“», — рассказали в главе МВД. Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ: нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, и повлекшее по неосторожности смерть человека. В МВД сообщили, что сотрудники полиции проводят ряд экспертиз, а 32-летнему виновнику аварии избирают меру пресечения. Как URA.RU писало ранее, в центре Челябинска водитель устроил ДТП с четырьмя машинами. Медицинское освидетельствование показало, что виновник был в состоянии алкогольного опьянения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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