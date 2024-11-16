16 ноября 2024

Власти Челябинска ускорят строительство проблемного детсада в «Парковом». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Застройщик постоянно сдвигал сроки сдачи объекта Фото:

Временно исполняющий обязанности главы Челябинска Алексей Лошкин провел 17 ноября совещание со строителями проблемного детского сада в «Парковом». На этом объекте застройщик не укладывается в отведенные сроки.

«Новый садик на 140 мест по условиям контракта должен открыться до конца года, однако срок сдачи сдвигается. Сейчас здесь ведутся фасадные и отделочные работы, благоустраиваются детские площадки. Общая строительная готовность 67%», — написал Лошкин в своем telegram-канале.

Он потребовал от подрядчика максимально ускориться в устранении всех причин задержки. Лошкин заверил жителей, что мэрия сделает все возможное, чтобы открыть детский сад как можно раньше.

Ранее Лошкин вмешался в ситуацию, потребовав доклад о причинах задержки сроков строительства. Также строительством социального объекта в Челябинске заинтересовалась прокуратура.

Новый садик по условиям контракта должен открыться до конца года
Новый садик по условиям контракта должен открыться до конца года
Фото:
Ведутся фасадные и отделочные работы
Ведутся фасадные и отделочные работы
Фото:

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Временно исполняющий обязанности главы Челябинска Алексей Лошкин провел 17 ноября совещание со строителями проблемного детского сада в «Парковом». На этом объекте застройщик не укладывается в отведенные сроки. «Новый садик на 140 мест по условиям контракта должен открыться до конца года, однако срок сдачи сдвигается. Сейчас здесь ведутся фасадные и отделочные работы, благоустраиваются детские площадки. Общая строительная готовность 67%», — написал Лошкин в своем telegram-канале. Он потребовал от подрядчика максимально ускориться в устранении всех причин задержки. Лошкин заверил жителей, что мэрия сделает все возможное, чтобы открыть детский сад как можно раньше. Ранее Лошкин вмешался в ситуацию, потребовав доклад о причинах задержки сроков строительства. Также строительством социального объекта в Челябинске заинтересовалась прокуратура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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