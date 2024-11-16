Временно исполняющий обязанности главы Челябинска Алексей Лошкин провел 17 ноября совещание со строителями проблемного детского сада в «Парковом». На этом объекте застройщик не укладывается в отведенные сроки.
«Новый садик на 140 мест по условиям контракта должен открыться до конца года, однако срок сдачи сдвигается. Сейчас здесь ведутся фасадные и отделочные работы, благоустраиваются детские площадки. Общая строительная готовность 67%», — написал Лошкин в своем telegram-канале.
Он потребовал от подрядчика максимально ускориться в устранении всех причин задержки. Лошкин заверил жителей, что мэрия сделает все возможное, чтобы открыть детский сад как можно раньше.
Ранее Лошкин вмешался в ситуацию, потребовав доклад о причинах задержки сроков строительства. Также строительством социального объекта в Челябинске заинтересовалась прокуратура.
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