15 ноября 2024

Сиамский близнец из Челябинска Анна Коркина объявила о второй беременности

© Служба новостей «URA.RU»
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Одна из разделенных 34 года назад сиамских близнецов ждет второго ребенка Фото:

Жительница Челябинска Анна Коркина ожидает рождения второго ребенка. Этой новостью поделилась ее сестра-близнец Татьяна. Девушки — первые успешно разделенные сиамские близнецы в Советском Союзе.

«Первые удачно разделенные в Советском Союзе сиамские близняшки из Челябинска Анна и Татьяна Коркины поделились радостной новостью. Одна из них скоро станет мамой второй раз», — пишет издание «КП-Челябинск».

Пол будущего ребенка был объявлен на тематическом мероприятии. Гендер-пати прошло на Кировке в центре Челябинска. Стало известно, что Анна и ее супруг ждут девочку. С будущим пополнением пару поздравила мать близнецов Вера Коркина.

Анна и Вячеслав вместе почти десять лет. На протяжении семи лет они пытались завести ребенка. Попытки были безуспешными, но два года назад у них родился долгожданный сын.

Как URA.RU писало ранее, Анна и Татьяна родились в мае 1990 года с одной печенью на двоих. Сложнейшую операцию по их разделению провел хирург Лев Новокрещенов. В его честь в Челябинске открыли мемориальную доску.

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Жительница Челябинска Анна Коркина ожидает рождения второго ребенка. Этой новостью поделилась ее сестра-близнец Татьяна. Девушки — первые успешно разделенные сиамские близнецы в Советском Союзе. «Первые удачно разделенные в Советском Союзе сиамские близняшки из Челябинска Анна и Татьяна Коркины поделились радостной новостью. Одна из них скоро станет мамой второй раз», — пишет издание «КП-Челябинск». Пол будущего ребенка был объявлен на тематическом мероприятии. Гендер-пати прошло на Кировке в центре Челябинска. Стало известно, что Анна и ее супруг ждут девочку. С будущим пополнением пару поздравила мать близнецов Вера Коркина. Анна и Вячеслав вместе почти десять лет. На протяжении семи лет они пытались завести ребенка. Попытки были безуспешными, но два года назад у них родился долгожданный сын. Как URA.RU писало ранее, Анна и Татьяна родились в мае 1990 года с одной печенью на двоих. Сложнейшую операцию по их разделению провел хирург Лев Новокрещенов. В его честь в Челябинске открыли мемориальную доску.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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