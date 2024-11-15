Сиамский близнец из Челябинска Анна Коркина объявила о второй беременности

16 ноября 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

Одна из разделенных 34 года назад сиамских близнецов ждет второго ребенка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Челябинска Анна Коркина ожидает рождения второго ребенка. Этой новостью поделилась ее сестра-близнец Татьяна. Девушки — первые успешно разделенные сиамские близнецы в Советском Союзе. «Первые удачно разделенные в Советском Союзе сиамские близняшки из Челябинска Анна и Татьяна Коркины поделились радостной новостью. Одна из них скоро станет мамой второй раз», — пишет издание «КП-Челябинск». Пол будущего ребенка был объявлен на тематическом мероприятии. Гендер-пати прошло на Кировке в центре Челябинска. Стало известно, что Анна и ее супруг ждут девочку. С будущим пополнением пару поздравила мать близнецов Вера Коркина. Анна и Вячеслав вместе почти десять лет. На протяжении семи лет они пытались завести ребенка. Попытки были безуспешными, но два года назад у них родился долгожданный сын. Как URA.RU писало ранее, Анна и Татьяна родились в мае 1990 года с одной печенью на двоих. Сложнейшую операцию по их разделению провел хирург Лев Новокрещенов. В его честь в Челябинске открыли мемориальную доску. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Челябинска Анна Коркина ожидает рождения второго ребенка. Этой новостью поделилась ее сестра-близнец Татьяна. Девушки — первые успешно разделенные сиамские близнецы в Советском Союзе. «Первые удачно разделенные в Советском Союзе сиамские близняшки из Челябинска Анна и Татьяна Коркины поделились радостной новостью. Одна из них скоро станет мамой второй раз», — пишет издание «КП-Челябинск». Пол будущего ребенка был объявлен на тематическом мероприятии. Гендер-пати прошло на Кировке в центре Челябинска. Стало известно, что Анна и ее супруг ждут девочку. С будущим пополнением пару поздравила мать близнецов Вера Коркина. Анна и Вячеслав вместе почти десять лет. На протяжении семи лет они пытались завести ребенка. Попытки были безуспешными, но два года назад у них родился долгожданный сын. Как URA.RU писало ранее, Анна и Татьяна родились в мае 1990 года с одной печенью на двоих. Сложнейшую операцию по их разделению провел хирург Лев Новокрещенов. В его честь в Челябинске открыли мемориальную доску.