16 ноября 2024

Уроженца Ингушетии, убившего мужчину, задержали по дороге в Магнитогорск

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Мера пресечения Рябчуку Павлу в суде Тракторозаводского района. Челябинск, браслеты, наручники, кандалы
Задержанный пытался скрыться в Челябинской области Фото:

Уроженца Ингушетии, убившего в Белорецке (Башкирия) мужчину из-за ссоры в магазине, задержали по дороге в Магнитогорск (Челябинская область). Об этом сообщают в пресс-службе СК РФ по Республике Башкортостан.

«Подозреваемого в убийстве задержали по дороге в Магнитогорск. Конфликт начался, когда оба его участника стояли в очереди в одном из супермаркетов в Белорецке. 32-летний мужчина, который пришел со своим сыном, сделал в магазине замечание 23-летнему незнакомцу и его приятелям. После этого конфликт продолжился на улице», — прокомментировали в пресс-службе СК РФ по Республике Башкортостан.

Выйдя на улицу, молодой человек несколько раз ударил кулаками по лицу и голове своего оппонент. В результате телесных повреждений мужчина скончался на месте. После содеянного подозреваемый скрылся.

Как сообщает сайт «Верстов.Инфо», убийца собирался скрыться от полиции в Магнитогорске. Подозреваемый по данным издания является уроженцем Ингушетии, а в Белорецк он приезжал в гости к родственникам.

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Уроженца Ингушетии, убившего в Белорецке (Башкирия) мужчину из-за ссоры в магазине, задержали по дороге в Магнитогорск (Челябинская область). Об этом сообщают в пресс-службе СК РФ по Республике Башкортостан. «Подозреваемого в убийстве задержали по дороге в Магнитогорск. Конфликт начался, когда оба его участника стояли в очереди в одном из супермаркетов в Белорецке. 32-летний мужчина, который пришел со своим сыном, сделал в магазине замечание 23-летнему незнакомцу и его приятелям. После этого конфликт продолжился на улице», — прокомментировали в пресс-службе СК РФ по Республике Башкортостан. Выйдя на улицу, молодой человек несколько раз ударил кулаками по лицу и голове своего оппонент. В результате телесных повреждений мужчина скончался на месте. После содеянного подозреваемый скрылся. Как сообщает сайт «Верстов.Инфо», убийца собирался скрыться от полиции в Магнитогорске. Подозреваемый по данным издания является уроженцем Ингушетии, а в Белорецк он приезжал в гости к родственникам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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