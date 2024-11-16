Уроженца Ингушетии, убившего мужчину, задержали по дороге в Магнитогорск

Уроженца Ингушетии, убившего в Белорецке (Башкирия) мужчину из-за ссоры в магазине, задержали по дороге в Магнитогорск (Челябинская область). Об этом сообщают в пресс-службе СК РФ по Республике Башкортостан.
«Подозреваемого в убийстве задержали по дороге в Магнитогорск. Конфликт начался, когда оба его участника стояли в очереди в одном из супермаркетов в Белорецке. 32-летний мужчина, который пришел со своим сыном, сделал в магазине замечание 23-летнему незнакомцу и его приятелям. После этого конфликт продолжился на улице», — прокомментировали в пресс-службе СК РФ по Республике Башкортостан.
Выйдя на улицу, молодой человек несколько раз ударил кулаками по лицу и голове своего оппонент. В результате телесных повреждений мужчина скончался на месте. После содеянного подозреваемый скрылся.
Как сообщает сайт «Верстов.Инфо», убийца собирался скрыться от полиции в Магнитогорске. Подозреваемый по данным издания является уроженцем Ингушетии, а в Белорецк он приезжал в гости к родственникам.
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