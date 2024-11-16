Уроженца Ингушетии, убившего мужчину, задержали по дороге в Магнитогорск

17 ноября 2024 в 20:06 Размер текста - 17 +

Задержанный пытался скрыться в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уроженца Ингушетии, убившего в Белорецке (Башкирия) мужчину из-за ссоры в магазине, задержали по дороге в Магнитогорск (Челябинская область). Об этом сообщают в пресс-службе СК РФ по Республике Башкортостан. «Подозреваемого в убийстве задержали по дороге в Магнитогорск. Конфликт начался, когда оба его участника стояли в очереди в одном из супермаркетов в Белорецке. 32-летний мужчина, который пришел со своим сыном, сделал в магазине замечание 23-летнему незнакомцу и его приятелям. После этого конфликт продолжился на улице», — прокомментировали в пресс-службе СК РФ по Республике Башкортостан. Выйдя на улицу, молодой человек несколько раз ударил кулаками по лицу и голове своего оппонент. В результате телесных повреждений мужчина скончался на месте. После содеянного подозреваемый скрылся. Как сообщает сайт «Верстов.Инфо», убийца собирался скрыться от полиции в Магнитогорске. Подозреваемый по данным издания является уроженцем Ингушетии, а в Белорецк он приезжал в гости к родственникам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уроженца Ингушетии, убившего в Белорецке (Башкирия) мужчину из-за ссоры в магазине, задержали по дороге в Магнитогорск (Челябинская область). Об этом сообщают в пресс-службе СК РФ по Республике Башкортостан. «Подозреваемого в убийстве задержали по дороге в Магнитогорск. Конфликт начался, когда оба его участника стояли в очереди в одном из супермаркетов в Белорецке. 32-летний мужчина, который пришел со своим сыном, сделал в магазине замечание 23-летнему незнакомцу и его приятелям. После этого конфликт продолжился на улице», — прокомментировали в пресс-службе СК РФ по Республике Башкортостан. Выйдя на улицу, молодой человек несколько раз ударил кулаками по лицу и голове своего оппонент. В результате телесных повреждений мужчина скончался на месте. После содеянного подозреваемый скрылся. Как сообщает сайт «Верстов.Инфо», убийца собирался скрыться от полиции в Магнитогорске. Подозреваемый по данным издания является уроженцем Ингушетии, а в Белорецк он приезжал в гости к родственникам.