Пропавший в Челябинске мальчик после трех дней поисков найден живым

16 ноября 2024 в 23:28 Размер текста - 17 +

В Челябинске нашли объявленного в розыск школьника (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU Пропавший в микрорайоне «Парковый» в Челябинске 13-летний школьник обнаружен. О мальчике не было никаких сведений с четверга, 14 ноября. Об этом URA.RU рассказали в городском УМВД. «Мальчик найден. С ним все в порядке», — сообщили в городском правоохранительном главке. От других подробностей в ведомстве воздержались. Как сообщало URA.RU ранее, школьника 2011 года рождения последний раз видели 14 ноября в Челябинске на улице Габдуллы Тукая. С тех пор о его местонахождении не было никакой информации. В поисках участвовали активисты отряда «Легион-СПАС». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пропавший в микрорайоне «Парковый» в Челябинске 13-летний школьник обнаружен. О мальчике не было никаких сведений с четверга, 14 ноября. Об этом URA.RU рассказали в городском УМВД. «Мальчик найден. С ним все в порядке», — сообщили в городском правоохранительном главке. От других подробностей в ведомстве воздержались. Как сообщало URA.RU ранее, школьника 2011 года рождения последний раз видели 14 ноября в Челябинске на улице Габдуллы Тукая. С тех пор о его местонахождении не было никакой информации. В поисках участвовали активисты отряда «Легион-СПАС».