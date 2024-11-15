15 ноября 2024

Пропавший в Челябинске мальчик после трех дней поисков найден живым

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Весна. Москва, школьник, подросток, юноша, бег
В Челябинске нашли объявленного в розыск школьника (архивное фото) Фото:

Пропавший в микрорайоне «Парковый» в Челябинске 13-летний школьник обнаружен. О мальчике не было никаких сведений с четверга, 14 ноября. Об этом URA.RU рассказали в городском УМВД.

«Мальчик найден. С ним все в порядке», — сообщили в городском правоохранительном главке. От других подробностей в ведомстве воздержались.

Как сообщало URA.RU ранее, школьника 2011 года рождения последний раз видели 14 ноября в Челябинске на улице Габдуллы Тукая. С тех пор о его местонахождении не было никакой информации. В поисках участвовали активисты отряда «Легион-СПАС».

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Пропавший в микрорайоне «Парковый» в Челябинске 13-летний школьник обнаружен. О мальчике не было никаких сведений с четверга, 14 ноября. Об этом URA.RU рассказали в городском УМВД. «Мальчик найден. С ним все в порядке», — сообщили в городском правоохранительном главке. От других подробностей в ведомстве воздержались. Как сообщало URA.RU ранее, школьника 2011 года рождения последний раз видели 14 ноября в Челябинске на улице Габдуллы Тукая. С тех пор о его местонахождении не было никакой информации. В поисках участвовали активисты отряда «Легион-СПАС».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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