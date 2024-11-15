Пропавший в Челябинске мальчик после трех дней поисков найден живым

Пропавший в микрорайоне «Парковый» в Челябинске 13-летний школьник обнаружен. О мальчике не было никаких сведений с четверга, 14 ноября. Об этом URA.RU рассказали в городском УМВД.
«Мальчик найден. С ним все в порядке», — сообщили в городском правоохранительном главке. От других подробностей в ведомстве воздержались.
Как сообщало URA.RU ранее, школьника 2011 года рождения последний раз видели 14 ноября в Челябинске на улице Габдуллы Тукая. С тех пор о его местонахождении не было никакой информации. В поисках участвовали активисты отряда «Легион-СПАС».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!