15 ноября 2024

Качеством уборки улиц Магнитогорска заинтересовались прокуроры

Прокуроры заставили подрядчиков очистить дороги от наледи в Магнитогорске
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд Центрального района, Арсен Симонов. Челябинск, уголовное дело, прокурор, суд
Подрядчиков Магнитогорска обязали очистить улицы от наледи Фото:

В Магнитогорске прокуроры потребовали очистить дороги от наледи. Представления направили в адрес мэра и подрядчиков. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства региона.

«По итогам проверок прокурорами Ленинского, Орджоникидзевского и Правобережного районов Магнитогорска внесены представления главе города Магнитогорска, а также руководителям подрядных организаций ООО „Стройтех“ и ООО „Урал Сервис Групп“. Они потребовали устранить выявленные нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения и контрактных обязательств», — сообщили в прокуратуре.

Проверки провели после публикаций в социальных сетях. В них жители пожаловались на зимнее содержание городских улиц и дорог. В прокуратуре факты подтвердили. Было выявлено, что уборка от снега и льда не проводится должным образом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Магнитогорске прокуроры потребовали очистить дороги от наледи. Представления направили в адрес мэра и подрядчиков. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства региона. «По итогам проверок прокурорами Ленинского, Орджоникидзевского и Правобережного районов Магнитогорска внесены представления главе города Магнитогорска, а также руководителям подрядных организаций ООО „Стройтех“ и ООО „Урал Сервис Групп“. Они потребовали устранить выявленные нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения и контрактных обязательств», — сообщили в прокуратуре. Проверки провели после публикаций в социальных сетях. В них жители пожаловались на зимнее содержание городских улиц и дорог. В прокуратуре факты подтвердили. Было выявлено, что уборка от снега и льда не проводится должным образом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...