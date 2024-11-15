Качеством уборки улиц Магнитогорска заинтересовались прокуроры

Прокуроры заставили подрядчиков очистить дороги от наледи в Магнитогорске

16 ноября 2024 в 14:17 Размер текста - 17 +

Подрядчиков Магнитогорска обязали очистить улицы от наледи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске прокуроры потребовали очистить дороги от наледи. Представления направили в адрес мэра и подрядчиков. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства региона. «По итогам проверок прокурорами Ленинского, Орджоникидзевского и Правобережного районов Магнитогорска внесены представления главе города Магнитогорска, а также руководителям подрядных организаций ООО „Стройтех“ и ООО „Урал Сервис Групп“. Они потребовали устранить выявленные нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения и контрактных обязательств», — сообщили в прокуратуре. Проверки провели после публикаций в социальных сетях. В них жители пожаловались на зимнее содержание городских улиц и дорог. В прокуратуре факты подтвердили. Было выявлено, что уборка от снега и льда не проводится должным образом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске прокуроры потребовали очистить дороги от наледи. Представления направили в адрес мэра и подрядчиков. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства региона. «По итогам проверок прокурорами Ленинского, Орджоникидзевского и Правобережного районов Магнитогорска внесены представления главе города Магнитогорска, а также руководителям подрядных организаций ООО „Стройтех“ и ООО „Урал Сервис Групп“. Они потребовали устранить выявленные нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения и контрактных обязательств», — сообщили в прокуратуре. Проверки провели после публикаций в социальных сетях. В них жители пожаловались на зимнее содержание городских улиц и дорог. В прокуратуре факты подтвердили. Было выявлено, что уборка от снега и льда не проводится должным образом.