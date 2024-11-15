Качеством уборки улиц Магнитогорска заинтересовались прокуроры

В Магнитогорске прокуроры потребовали очистить дороги от наледи. Представления направили в адрес мэра и подрядчиков. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства региона.
«По итогам проверок прокурорами Ленинского, Орджоникидзевского и Правобережного районов Магнитогорска внесены представления главе города Магнитогорска, а также руководителям подрядных организаций ООО „Стройтех“ и ООО „Урал Сервис Групп“. Они потребовали устранить выявленные нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения и контрактных обязательств», — сообщили в прокуратуре.
Проверки провели после публикаций в социальных сетях. В них жители пожаловались на зимнее содержание городских улиц и дорог. В прокуратуре факты подтвердили. Было выявлено, что уборка от снега и льда не проводится должным образом.
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