Испуганный пермяк купил автомат Калашникова из-за мировых конфликтов

16 августа 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

Мужчина купил оружие стоимостью 1 млн рублей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Суд Мотовилихинского района города Перми рассматривает дело о покупке оружия и патронов на черном рынке. Пермяк приобрел у неизвестного продавца укороченный автомат Калашникова с патронами, два пистолета-пулемета, боеприпасы, глушители, оптические прицелы и приборы бесшумной стрельбы. Общая стоимость оружия — 1 млн рублей. «Суд Мотовилихинского района рассматривает уголовное дело в отношении местного жителя. На него таким образом подействовали нынешние политические катаклизмы, что он начал в огромном количестве скупать на черным рынке оружие и боеприпасы», — сообщил «Рифей». Про подсудимого известно, что он работал инженером в одной из пермских производственных компаний. Оружие хранил у себя дома и пускать в ход без необходимости не собирался. Мужчина признал свою вину. Решение суда еще не вынесено.

Суд Мотовилихинского района города Перми рассматривает дело о покупке оружия и патронов на черном рынке. Пермяк приобрел у неизвестного продавца укороченный автомат Калашникова с патронами, два пистолета-пулемета, боеприпасы, глушители, оптические прицелы и приборы бесшумной стрельбы. Общая стоимость оружия — 1 млн рублей. «Суд Мотовилихинского района рассматривает уголовное дело в отношении местного жителя. На него таким образом подействовали нынешние политические катаклизмы, что он начал в огромном количестве скупать на черным рынке оружие и боеприпасы», — сообщил «Рифей». Про подсудимого известно, что он работал инженером в одной из пермских производственных компаний. Оружие хранил у себя дома и пускать в ход без необходимости не собирался. Мужчина признал свою вину. Решение суда еще не вынесено.