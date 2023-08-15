Испуганный пермяк купил автомат Калашникова из-за мировых конфликтов

Суд Мотовилихинского района города Перми рассматривает дело о покупке оружия и патронов на черном рынке. Пермяк приобрел у неизвестного продавца укороченный автомат Калашникова с патронами, два пистолета-пулемета, боеприпасы, глушители, оптические прицелы и приборы бесшумной стрельбы. Общая стоимость оружия — 1 млн рублей.
«Суд Мотовилихинского района рассматривает уголовное дело в отношении местного жителя. На него таким образом подействовали нынешние политические катаклизмы, что он начал в огромном количестве скупать на черным рынке оружие и боеприпасы», — сообщил «Рифей».
Про подсудимого известно, что он работал инженером в одной из пермских производственных компаний. Оружие хранил у себя дома и пускать в ход без необходимости не собирался. Мужчина признал свою вину. Решение суда еще не вынесено.
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