15 августа 2023

Испуганный пермяк купил автомат Калашникова из-за мировых конфликтов

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Мужчина купил оружие стоимостью 1 млн рублей Фото:

Суд Мотовилихинского района города Перми рассматривает дело о покупке оружия и патронов на черном рынке. Пермяк приобрел у неизвестного продавца укороченный автомат Калашникова с патронами, два пистолета-пулемета, боеприпасы, глушители, оптические прицелы и приборы бесшумной стрельбы. Общая стоимость оружия — 1 млн рублей.

«Суд Мотовилихинского района рассматривает уголовное дело в отношении местного жителя. На него таким образом подействовали нынешние политические катаклизмы, что он начал в огромном количестве скупать на черным рынке оружие и боеприпасы», — сообщил «Рифей».

Про подсудимого известно, что он работал инженером в одной из пермских производственных компаний. Оружие хранил у себя дома и пускать в ход без необходимости не собирался. Мужчина признал свою вину. Решение суда еще не вынесено.

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Суд Мотовилихинского района города Перми рассматривает дело о покупке оружия и патронов на черном рынке. Пермяк приобрел у неизвестного продавца укороченный автомат Калашникова с патронами, два пистолета-пулемета, боеприпасы, глушители, оптические прицелы и приборы бесшумной стрельбы. Общая стоимость оружия — 1 млн рублей. «Суд Мотовилихинского района рассматривает уголовное дело в отношении местного жителя. На него таким образом подействовали нынешние политические катаклизмы, что он начал в огромном количестве скупать на черным рынке оружие и боеприпасы», — сообщил «Рифей». Про подсудимого известно, что он работал инженером в одной из пермских производственных компаний. Оружие хранил у себя дома и пускать в ход без необходимости не собирался. Мужчина признал свою вину. Решение суда еще не вынесено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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