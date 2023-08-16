Бывший спарринг-партнер Куйвашева создает ему проблему

16 августа 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

Хитрая задумка Евгения Куйвашева может обернуться против него Фото: Московец Илья © URA.RU Депутат Константин Киселев, которому губернатор Евгений Куйвашев позволил проиграть на выборах в думу Екатеринбурга, обостряет конфликт в округе №9. По данным URA.RU, его штаб договорился с одной из авторитетных бизнес-групп о поддержке в проведении уличной агитации. Источник агентства утверждает, что это едва не спровоцировало силовые столкновения в округе, где действуют и другие интересанты. «Стороны договорились в последний момент», — поделился собеседник. Он при этом не уточнил, имеют ли отношение новые партнеры Киселева к провокации в ночь на 14 августа: в 9-м округе появились билборды с Киселевым и мэром Алексеем Орловым, которому он оппонирует. Для прикрытия авторы акции разместили похожие плакаты в нескольких других округах — с кандидатами, дружественными Орлову. Источник, близкий к городскому штабу и мониторящий ситуацию в округах, подтвердил, что Киселев активен. «Расклейка и пикетчики у него работают», — отметил собеседник. Сам Киселев, отвечая на вопрос URA.RU о каких-либо договоренностях с авторитетными структурами, заявил: «У меня есть договоренность с законом о проведении законной агитации». Новость по теме Оппонент мэра Екатеринбурга использует его рейтинг для победы на выборах. Фото Киселева, как и некоторых других кандидатов, поддерживает миллиардер Виталий Кочетков (сотовый оператор «Мотив»), чью большую фракцию в действующем созыве думы Орлов хочет сократить. И горадминистрация сделала все, чтобы исключить участие политика с неоднозначной репутацией в выборах. Но он все же возглавил общегородской список партии «Яблоко» (выступает против спецоперации РФ на Украине) и получил право представлять ее в округе №9. Считается, что, допустив это, Куйвашев решил избавиться от каких-либо моральных обязательств перед Кочетковым и бывшим спарринг-партнером — Киселев был его спойлером на выборах 2017-го года, за что якобы и получил мандат в 2018 году. Но и тем самым губернатор взял на себя ответственность за результат «Единой России» в округе. Третий собеседник агентства, имеющий отношение к ситуации, сообщил, что внутриполитический блок администрации президента РФ о ней проинформирован. И якобы уже озвучивал претензии по этому поводу. «Можно представить, что будет в случае, если Киселев будет реально претендовать на победу», — обозначил риски источник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Константин Киселев, которому губернатор Евгений Куйвашев позволил проиграть на выборах в думу Екатеринбурга, обостряет конфликт в округе №9. По данным URA.RU, его штаб договорился с одной из авторитетных бизнес-групп о поддержке в проведении уличной агитации. Источник агентства утверждает, что это едва не спровоцировало силовые столкновения в округе, где действуют и другие интересанты. «Стороны договорились в последний момент», — поделился собеседник. Он при этом не уточнил, имеют ли отношение новые партнеры Киселева к провокации в ночь на 14 августа: в 9-м округе появились билборды с Киселевым и мэром Алексеем Орловым, которому он оппонирует. Для прикрытия авторы акции разместили похожие плакаты в нескольких других округах — с кандидатами, дружественными Орлову. Источник, близкий к городскому штабу и мониторящий ситуацию в округах, подтвердил, что Киселев активен. «Расклейка и пикетчики у него работают», — отметил собеседник. Сам Киселев, отвечая на вопрос URA.RU о каких-либо договоренностях с авторитетными структурами, заявил: «У меня есть договоренность с законом о проведении законной агитации». Киселева, как и некоторых других кандидатов, поддерживает миллиардер Виталий Кочетков (сотовый оператор «Мотив»), чью большую фракцию в действующем созыве думы Орлов хочет сократить. И горадминистрация сделала все, чтобы исключить участие политика с неоднозначной репутацией в выборах. Но он все же возглавил общегородской список партии «Яблоко» (выступает против спецоперации РФ на Украине) и получил право представлять ее в округе №9. Считается, что, допустив это, Куйвашев решил избавиться от каких-либо моральных обязательств перед Кочетковым и бывшим спарринг-партнером — Киселев был его спойлером на выборах 2017-го года, за что якобы и получил мандат в 2018 году. Но и тем самым губернатор взял на себя ответственность за результат «Единой России» в округе. Третий собеседник агентства, имеющий отношение к ситуации, сообщил, что внутриполитический блок администрации президента РФ о ней проинформирован. И якобы уже озвучивал претензии по этому поводу. «Можно представить, что будет в случае, если Киселев будет реально претендовать на победу», — обозначил риски источник.