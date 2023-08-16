В мэрии Челябинска прокомментировали уголовное дело по факту застройки бора

Власти Челябинска отреагировали на уголовное дело, инициированное Бастрыкиным

Власти Челябинска опровергли обвинения в застройке городского бора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В мэрии Челябинска заявили, что земельные участки в городском бору никогда не находились в муниципальной собственности. Так в администрации отреагировали на уголовное дело, возбужденное по требованию главы СКР Александра Бастрыкина, связанное с застройкой бора.

«Земельные участки, находящиеся в настоящее время в собственности ООО „Техсервис“, никогда не находились в муниципальной собственности. Правом на их распоряжение орган местного самоуправления не обладал. По информации, имеющейся в администрации города, в частную собственность земельные участки перешли в процессе приватизации завода „Полет“», — заявили URA.RU в мэрии.

Дело из-за застройки городского бора на должностных лиц мэрии Челябинска завели по требованию главы СКР Бастрыкина. Сотрудников администрации обвинили в превышении должностных полномочий. В ведомстве считают, что чиновники незаконно выделили земельные участки в бору из собственности муниципалитета в частную собственность.

Фирма «Техсервис» аффилирована с депутатом Госдумы Олегом Колесниковым. На месте снесенного спорткомплекса «Полет» строится многофункциональный спортивный комплекс, ресторан и отель в 24 этажа с подземной парковкой. В феврале мэрия пыталась аннулировать разрешение на продолжение работ. Застройщику удалось добиться продления разрешения через Госстройнадзор и через суд.