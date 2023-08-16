В Екатеринбурге впервые в рамках празднования 300-летия города выступили крупные федеральные звезды. Известная в России и за ее пределами танцевальная команда TODES приехала поздравить екатеринбуржцев с юбилеем города. Танцоры привезли номера с отсылкой к картине «Влюбленные» Рене Магритта и современные постановки на тему авиации, Индии и многое другое, сообщает корреспондент URA.RU из Исторического сквера.
Ведущий представил знаменитый коллектив, как «людей, которые двигают российскую танцевальную культуру». Следом все участники команды TODES в костюмах стюардесс, пилотов, стиляг и группы поддержки начали выходить на сцену и показывать небольшие танцевальные постановки. Затем началось основное шоу — первыми выступала пара, которая представила номер на тему любви амазонки и воина, на смену им пришли роковые женщины в монохромных нарядах, самурай, индианки, Пьеро и шут, ожившая картина «Влюбленные» Рене Магритта и другие.
В 2023 году Екатеринбург празднует свое 300-летие. В честь этого администрация города подготовила более двух десятков программ на разные темы. Основное празднование началось с 12 августа — в этот день отмечали профессиональный праздник строителей, прошел театральный фестиваль «Лица Улиц», где был представлен спектакль о кыштымском карлике Алешеньке, выступил лидер группы ARTEMIEV и экс-участник группы «Корни» Павел Артемьев.
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