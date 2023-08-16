Стюардессы в коротких юбках и «Влюбленные» Магритта — Екатеринбург поздравила группа TODES. Фото, видео

В Екатеринбурге в честь 300-летия выступили танцоры из группы TODES

16 августа 2023 в 21:57 Размер текста - 17 +

TODES выступали в рамках Дня танца на юбилее города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие В Екатеринбурге впервые в рамках празднования 300-летия города выступили крупные федеральные звезды. Известная в России и за ее пределами танцевальная команда TODES приехала поздравить екатеринбуржцев с юбилеем города. Танцоры привезли номера с отсылкой к картине «Влюбленные» Рене Магритта и современные постановки на тему авиации, Индии и многое другое, сообщает корреспондент URA.RU из Исторического сквера. Ведущий представил знаменитый коллектив, как «людей, которые двигают российскую танцевальную культуру». Следом все участники команды TODES в костюмах стюардесс, пилотов, стиляг и группы поддержки начали выходить на сцену и показывать небольшие танцевальные постановки. Затем началось основное шоу — первыми выступала пара, которая представила номер на тему любви амазонки и воина, на смену им пришли роковые женщины в монохромных нарядах, самурай, индианки, Пьеро и шут, ожившая картина «Влюбленные» Рене Магритта и другие. В 2023 году Екатеринбург празднует свое 300-летие. В честь этого администрация города подготовила более двух десятков программ на разные темы. Основное празднование началось с 12 августа — в этот день отмечали профессиональный праздник строителей, прошел театральный фестиваль «Лица Улиц», где был представлен спектакль о кыштымском карлике Алешеньке, выступил лидер группы ARTEMIEV и экс-участник группы «Корни» Павел Артемьев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге впервые в рамках празднования 300-летия города выступили крупные федеральные звезды. Известная в России и за ее пределами танцевальная команда TODES приехала поздравить екатеринбуржцев с юбилеем города. Танцоры привезли номера с отсылкой к картине «Влюбленные» Рене Магритта и современные постановки на тему авиации, Индии и многое другое, сообщает корреспондент URA.RU из Исторического сквера. Ведущий представил знаменитый коллектив, как «людей, которые двигают российскую танцевальную культуру». Следом все участники команды TODES в костюмах стюардесс, пилотов, стиляг и группы поддержки начали выходить на сцену и показывать небольшие танцевальные постановки. Затем началось основное шоу — первыми выступала пара, которая представила номер на тему любви амазонки и воина, на смену им пришли роковые женщины в монохромных нарядах, самурай, индианки, Пьеро и шут, ожившая картина «Влюбленные» Рене Магритта и другие. В 2023 году Екатеринбург празднует свое 300-летие. В честь этого администрация города подготовила более двух десятков программ на разные темы. Основное празднование началось с 12 августа — в этот день отмечали профессиональный праздник строителей, прошел театральный фестиваль «Лица Улиц», где был представлен спектакль о кыштымском карлике Алешеньке, выступил лидер группы ARTEMIEV и экс-участник группы «Корни» Павел Артемьев.