Экс-солист группы «Корни» протестировал Верх-Исетский пруд в Екатеринбурге

Лидер группы ARTEMIEV и экс-участник группы «Корни» Павел Артемьев впервые вступил со своим коллективом в Екатеринбурге и оценил красоту Верх-Исетского пруда. О том, что именно сказал музыкант, URA.RU сообщили представители фестиваля «ВИЗ.00».
«Я рад, что наша первая встреча с Екатеринбургом в составе группы ARTEMIEV состоялась именно на фестивале „ВИЗ.00“. Удивительной красоты место, прекрасный закат. Замечательная публика. Я словно заново познакомился с городом. Надеюсь, что будем встречаться чаще», — заявил Артемьев.
Фестиваль «ВИЗ.00» прошел в Екатеринбурге впервые и был приурочен к 300-летию города. На акватории Верх-Исетского пруда горожане могли пообедать на фудкорте, послушать лекции об искусственном интеллекте, капиталистическом романтизме, гастрономии в Екатеринбурге, музыкальных концертах и креативных кластерах, посетить маркеты и концерты певицы Флоры Бичахчян и уральских рокеров из BLUES BASTARDS. По подсчетам организаторов, фестиваль посетило около тысячи человек.
Ранее URA.RU рассказывало, что на фестивале «ВИЗ.00» выступят группы Blues Bastards и ARTEMIEV. Инициаторами нового мероприятия стали популяризатор истории Екатеринбурга Михаил Вербицкий, исследователь стрит-арта Алексей Шахов, основатель сети городских телеграм-каналов Александр Козлов, независимый продюсер Ксения Табашникова, ресторатор Артем Шабалин и другие.
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