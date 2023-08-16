16 августа 2023

Тагильские зеки написали песню к 300-летию Екатеринбурга. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, зона, осужденные, тюрьма, лагерь, исправительная колония, зеки, арестанты
На Среднем Урале осужденные записали песню к юбилею Екатеринбурга Фото:

Осужденные, отбывающие наказание в ИК-5 Нижнего Тагила (Свердловская область), написали поздравительную песню в честь 300-летия Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУФСИН.

«В своей работе ребята из творческого клуба, телестудии и музыкального кружка ИК постарались передать свою любовь к Екатеринбургу, показать, что скучают и с нетерпением ждут встречи с ним. Стоит отметить, что к поздравлению уральской столицы присоединились все свердловчане», — сказали в пресс-службе ГУФСИН.

Ранее осужденные из колонии строго режима ИК-3 сняли клип на песню Shaman’a «Встанем». Мероприятие прошло в рамках Дня Победы.

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Осужденные, отбывающие наказание в ИК-5 Нижнего Тагила (Свердловская область), написали поздравительную песню в честь 300-летия Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУФСИН. «В своей работе ребята из творческого клуба, телестудии и музыкального кружка ИК постарались передать свою любовь к Екатеринбургу, показать, что скучают и с нетерпением ждут встречи с ним. Стоит отметить, что к поздравлению уральской столицы присоединились все свердловчане», — сказали в пресс-службе ГУФСИН. Ранее осужденные из колонии строго режима ИК-3 сняли клип на песню Shaman’a «Встанем». Мероприятие прошло в рамках Дня Победы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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