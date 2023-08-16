Тагильские зеки написали песню к 300-летию Екатеринбурга. Видео

17 августа 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

На Среднем Урале осужденные записали песню к юбилею Екатеринбурга Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Осужденные, отбывающие наказание в ИК-5 Нижнего Тагила (Свердловская область), написали поздравительную песню в честь 300-летия Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУФСИН. «В своей работе ребята из творческого клуба, телестудии и музыкального кружка ИК постарались передать свою любовь к Екатеринбургу, показать, что скучают и с нетерпением ждут встречи с ним. Стоит отметить, что к поздравлению уральской столицы присоединились все свердловчане», — сказали в пресс-службе ГУФСИН. Ранее осужденные из колонии строго режима ИК-3 сняли клип на песню Shaman’a «Встанем». Мероприятие прошло в рамках Дня Победы.

Осужденные, отбывающие наказание в ИК-5 Нижнего Тагила (Свердловская область), написали поздравительную песню в честь 300-летия Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУФСИН. «В своей работе ребята из творческого клуба, телестудии и музыкального кружка ИК постарались передать свою любовь к Екатеринбургу, показать, что скучают и с нетерпением ждут встречи с ним. Стоит отметить, что к поздравлению уральской столицы присоединились все свердловчане», — сказали в пресс-службе ГУФСИН. Ранее осужденные из колонии строго режима ИК-3 сняли клип на песню Shaman’a «Встанем». Мероприятие прошло в рамках Дня Победы.