В пресс-службе Западного военного округа опровергли рассылку повесток через СМС

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Отправка мобилизованных свердловчан с Орджоникидзевского военкомата. Екатеринбург, призывная кампания, мобилизация, военный призыв, повестка в армию, призыв в армию
Военкоматы не рассылали повестки по СМС Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что военкоматы не рассылали повестки по СМС жителям Санкт-Петербурга. Об этом удалось узнать корреспонденту URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейковой информации.

Жителям Санкт-Петербурга на телефон начали приходить сообщения, в которых говорится о необходимости явиться в военный комиссариат. СМС якобы является повесткой. «В период с 12 августа по 18 августа 2023 года с 09.00 до 13.00 прибыть в военный комиссариат Московского района г. Санкт-Петербурга. В случае неявки в отношении Вас может быть возбуждено дело об административном правонарушении», — говорится в сообщениях.

Однако в пресс-службе Западного военного округа корреспонденту URA.RU заявили, что данные СМС являются фейком. Также в ведомстве уточнили, что в настоящее время повестки в военкомат не рассылаются с помощью сообщений на телефон.

Фейковые извещения россиянам приходят регулярно. Ранее URA.RU уже разоблачало поддельные электронные письма, которые якобы Роскомнадзор отправил компаниям. В ведомстве заявили, что сообщения разослали мошенники.

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В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что военкоматы не рассылали повестки по СМС жителям Санкт-Петербурга. Об этом удалось узнать корреспонденту URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейковой информации. Жителям Санкт-Петербурга на телефон начали приходить сообщения, в которых говорится о необходимости явиться в военный комиссариат. СМС якобы является повесткой. «В период с 12 августа по 18 августа 2023 года с 09.00 до 13.00 прибыть в военный комиссариат Московского района г. Санкт-Петербурга. В случае неявки в отношении Вас может быть возбуждено дело об административном правонарушении», — говорится в сообщениях. Однако в пресс-службе Западного военного округа корреспонденту URA.RU заявили, что данные СМС являются фейком. Также в ведомстве уточнили, что в настоящее время повестки в военкомат не рассылаются с помощью сообщений на телефон. Фейковые извещения россиянам приходят регулярно. Ранее URA.RU уже разоблачало поддельные электронные письма, которые якобы Роскомнадзор отправил компаниям. В ведомстве заявили, что сообщения разослали мошенники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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