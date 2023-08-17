В пресс-службе Западного военного округа опровергли рассылку повесток через СМС

17 августа 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

Военкоматы не рассылали повестки по СМС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что военкоматы не рассылали повестки по СМС жителям Санкт-Петербурга. Об этом удалось узнать корреспонденту URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейковой информации. Жителям Санкт-Петербурга на телефон начали приходить сообщения, в которых говорится о необходимости явиться в военный комиссариат. СМС якобы является повесткой. «В период с 12 августа по 18 августа 2023 года с 09.00 до 13.00 прибыть в военный комиссариат Московского района г. Санкт-Петербурга. В случае неявки в отношении Вас может быть возбуждено дело об административном правонарушении», — говорится в сообщениях. Однако в пресс-службе Западного военного округа корреспонденту URA.RU заявили, что данные СМС являются фейком. Также в ведомстве уточнили, что в настоящее время повестки в военкомат не рассылаются с помощью сообщений на телефон. Фейковые извещения россиянам приходят регулярно. Ранее URA.RU уже разоблачало поддельные электронные письма, которые якобы Роскомнадзор отправил компаниям. В ведомстве заявили, что сообщения разослали мошенники.

В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что военкоматы не рассылали повестки по СМС жителям Санкт-Петербурга. Об этом удалось узнать корреспонденту URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейковой информации. Жителям Санкт-Петербурга на телефон начали приходить сообщения, в которых говорится о необходимости явиться в военный комиссариат. СМС якобы является повесткой. «В период с 12 августа по 18 августа 2023 года с 09.00 до 13.00 прибыть в военный комиссариат Московского района г. Санкт-Петербурга. В случае неявки в отношении Вас может быть возбуждено дело об административном правонарушении», — говорится в сообщениях. Однако в пресс-службе Западного военного округа корреспонденту URA.RU заявили, что данные СМС являются фейком. Также в ведомстве уточнили, что в настоящее время повестки в военкомат не рассылаются с помощью сообщений на телефон. Фейковые извещения россиянам приходят регулярно. Ранее URA.RU уже разоблачало поддельные электронные письма, которые якобы Роскомнадзор отправил компаниям. В ведомстве заявили, что сообщения разослали мошенники.