В Екатеринбурге открыли уникальный медцентр для онкобольных детей. Фото

17 августа 2023 в 15:46 Размер текста - 17 +

Онкобольные дети смогут долечиваться в новом пансионате при ОДКБ Фото: Московец Илья © URA.RU В Екатеринбурге прошла торжественная церемония открытия пансионата для онкобольных детей, который возвели на базе Областной детской клинической больницы (ОДКБ). Медицинский центр стал главным подарком уральских меценатов на 300-летие города, сообщает журналист URA.RU, побывавший на открытии детского медцентра. Пансионат будет принимать детей из Уральского, Дальневосточного федеральных округов и Новосибирска. Расходы на строительство взяли на себя учредители Фонда святой Екатерины Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский. Ресурсы и средства также вкладывали директор PRINZIP Геннадий Черных, генеральный директор «Ривьера Инвест» Валерий Малышев, директор ЗАО «Таганский ряд» Анатолий Никифоров, президент фонда «Верь и живи!» Ксения Хохрякова и гендиректор «УК «УЗТМ-Картэкс» (машиностроительный дивизион «Газпромбанка», управляет ПАО «Уралмашзавод») Ян Центер. Все благотворители проекта (сумма вложений составила порядка 300 млн рублей) были отмечены почетными дипломами губернатора Свердловской области. В церемонии открытия приняли участие председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина, замгубернатора Олег Чемезов, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, председатель Попечительского совета Фонда святой Екатерины Татьяна Алтушкина и директор Фонда Александр Андреев. Также на открытии присутствовал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, директор ЗАО «Таганский ряд» Анатолий Никифоров, генеральный директор «Ривьера-Инвест-Екб» Виталий Малышев, директор строительной компании Prinzip Геннадий Черных, генеральный директор УК «УЗТМ-Картэкс» Ян Центер и президент благотворительного фонда «Верь и живи!» Ксения Хохрякова. На 4200 кв. м разместили 36 комнат проживания «Мать и дитя», шесть двухместных палат дневного стационара, игровые зоны и школьный класс. Здесь дети после операций будут получать необходимый уход и поддержку. При этом пропускная способность больницы увеличится на 40%, а это значит, что дети будут гораздо быстрее получать необходимую помощь. Еще на стадии задумки врачи вдохновлялись опытом Москвы, поэтому для уральской медицины сегодняшний день стал настоящим прорывом. «Екатеринбургский центр становится ведущим в стране. Мы надеемся, что наша дальнейшая совместная работа принесет успехи в лечении наших пациентов», — отметил президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава России Александр Румянцев. Возведение здания началось 1 июня 2022 года. Тогда компания-застройщик столкнулась с проблемами, связанными с поставками комплектующих для вентиляционных систем, лифтов, стройматериалов из-за западных санкций. Несмотря на это, объект пообещали сдать в срок — к 300-летию города Екатеринбурга. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге прошла торжественная церемония открытия пансионата для онкобольных детей, который возвели на базе Областной детской клинической больницы (ОДКБ). Медицинский центр стал главным подарком уральских меценатов на 300-летие города, сообщает журналист URA.RU, побывавший на открытии детского медцентра. Пансионат будет принимать детей из Уральского, Дальневосточного федеральных округов и Новосибирска. Расходы на строительство взяли на себя учредители Фонда святой Екатерины Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский. Ресурсы и средства также вкладывали директор PRINZIP Геннадий Черных, генеральный директор «Ривьера Инвест» Валерий Малышев, директор ЗАО «Таганский ряд» Анатолий Никифоров, президент фонда «Верь и живи!» Ксения Хохрякова и гендиректор «УК «УЗТМ-Картэкс» (машиностроительный дивизион «Газпромбанка», управляет ПАО «Уралмашзавод») Ян Центер. Все благотворители проекта (сумма вложений составила порядка 300 млн рублей) были отмечены почетными дипломами губернатора Свердловской области. В церемонии открытия приняли участие председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина, замгубернатора Олег Чемезов, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, председатель Попечительского совета Фонда святой Екатерины Татьяна Алтушкина и директор Фонда Александр Андреев. Также на открытии присутствовал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, директор ЗАО «Таганский ряд» Анатолий Никифоров, генеральный директор «Ривьера-Инвест-Екб» Виталий Малышев, директор строительной компании Prinzip Геннадий Черных, генеральный директор УК «УЗТМ-Картэкс» Ян Центер и президент благотворительного фонда «Верь и живи!» Ксения Хохрякова. На 4200 кв. м разместили 36 комнат проживания «Мать и дитя», шесть двухместных палат дневного стационара, игровые зоны и школьный класс. Здесь дети после операций будут получать необходимый уход и поддержку. При этом пропускная способность больницы увеличится на 40%, а это значит, что дети будут гораздо быстрее получать необходимую помощь. Еще на стадии задумки врачи вдохновлялись опытом Москвы, поэтому для уральской медицины сегодняшний день стал настоящим прорывом. «Екатеринбургский центр становится ведущим в стране. Мы надеемся, что наша дальнейшая совместная работа принесет успехи в лечении наших пациентов», — отметил президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава России Александр Румянцев. Возведение здания началось 1 июня 2022 года. Тогда компания-застройщик столкнулась с проблемами, связанными с поставками комплектующих для вентиляционных систем, лифтов, стройматериалов из-за западных санкций. Несмотря на это, объект пообещали сдать в срок — к 300-летию города Екатеринбурга.