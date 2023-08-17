Силовики проводят обыски в фирме, связанной с челябинским фондом капремонта

Серию обысков провели сотрудники следственного комитета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники следственного управления СКР по Челябинской области 17 августа проверили серию обысков в фирме «Энергоэксплуатация», в отношении которой возбуждено уголовное дело мошенничеству с контрактами с региональным оператором капитального ремонта (Фонд капремонта). Как URA.RU сообщили источники в силовых структурах, уголовное дело также расследуется в отношении должностных лиц фонда.

«Дело расследуется по ч. 4, ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц или в особо крупном размере). Речь идет о контрактах на капитальный ремонт многоквартирных домов с конца 2018 года по 2020 год включительно. При исполнении работ использовалась более дешевая краска, чем указана в контрактах, а в документацию были внесены ложные сведения», — рассказал источник.

По данным URA.RU, ранее обыски прошли и в самом фонде. Проверяется причастность сотрудников к выявленному преступлению. 17 августа обыски были и в УК «ПЖРЭО» Курчатовского района», обслуживающей дома, где был капремонт.

Согласно сервису СБИС, «Энергоэксплуатация» с конца 2018 года по 2020 год заключила с фондом капремонта несколько контрактов. Самый крупный, на 62 млн, был подписан в феврале 2020 года.

При подготовке информации URA.RU обратилось за комментариями в адрес компаний «Энергоэксплуатация», УК «ПЖРЭО» и в пресс-службу регоператора. К моменту публикации ответы не поступили. Также не удалось получить комментарий в пресс-службе СКР по региону.