Министр Чечни Дудаев встретился с представителем республики в Челябинской области Яхъяевым. Фото

20 августа 2023 в 13:48 Размер текста - 17 +

Соглашение о сотрудничестве регионов заключили в 2003 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев встретился с представителем главы республики в Челябинской области Арби Яхъяевым. Дудаев вручил Яхъяеву благодарственное письмо и обсудил вопросы сотрудничества. Об этом Ахмед Дудаев рассказал в telegram-канале. «Встретился с представителем Главы ЧР в Челябинской области дорогим БРАТОМ Арби Яхъяевым. Вручил ему благодарственное письмо Главы ЧР за активную гражданскую позицию и оказанное содействие в проведении специальной военной операции на территории Украины», — написал Дудаев в своем официальном telegram-канале. На встрече они также обсудили вопросы выгодного сотрудничества. Миннацинформ Чечни и подведомственные организации готовы оказать любое содействие представительству в Челябинской области. Со слов Дудаева, глава Чечни Рамзан Кадыров уделяет особое внимание налаживанию связей с регионами России. Бессрочное соглашение между Челябинской областью и Чеченской республикой о торгово-экономическом, научно-техническом и другом сотрудничестве было заключено 28 марта 2003 года. Совместная работа проводится по сей день. Миннацинформ Чечни и подведомственные организации готовы оказать любое содействие представительству в Челябинской области Фото с telegram-канала Ахмеда Дудаева (https://t.me/akhmeddudaev)

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев встретился с представителем главы республики в Челябинской области Арби Яхъяевым. Дудаев вручил Яхъяеву благодарственное письмо и обсудил вопросы сотрудничества. Об этом Ахмед Дудаев рассказал в telegram-канале. «Встретился с представителем Главы ЧР в Челябинской области дорогим БРАТОМ Арби Яхъяевым. Вручил ему благодарственное письмо Главы ЧР за активную гражданскую позицию и оказанное содействие в проведении специальной военной операции на территории Украины», — написал Дудаев в своем официальном telegram-канале. На встрече они также обсудили вопросы выгодного сотрудничества. Миннацинформ Чечни и подведомственные организации готовы оказать любое содействие представительству в Челябинской области. Со слов Дудаева, глава Чечни Рамзан Кадыров уделяет особое внимание налаживанию связей с регионами России. Бессрочное соглашение между Челябинской областью и Чеченской республикой о торгово-экономическом, научно-техническом и другом сотрудничестве было заключено 28 марта 2003 года. Совместная работа проводится по сей день.