19 августа 2023
18 августа 2023

Министр Чечни Дудаев встретился с представителем республики в Челябинской области Яхъяевым. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Чечня. Грозный , чечня, грозный, флаги россии чечни
Соглашение о сотрудничестве регионов заключили в 2003 году Фото:

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев встретился с представителем главы республики в Челябинской области Арби Яхъяевым. Дудаев вручил Яхъяеву благодарственное письмо и обсудил вопросы сотрудничества. Об этом Ахмед Дудаев рассказал в telegram-канале.

«Встретился с представителем Главы ЧР в Челябинской области дорогим БРАТОМ Арби Яхъяевым. Вручил ему благодарственное письмо Главы ЧР за активную гражданскую позицию и оказанное содействие в проведении специальной военной операции на территории Украины», — написал Дудаев в своем официальном telegram-канале.

На встрече они также обсудили вопросы выгодного сотрудничества. Миннацинформ Чечни и подведомственные организации готовы оказать любое содействие представительству в Челябинской области. Со слов Дудаева, глава Чечни Рамзан Кадыров уделяет особое внимание налаживанию связей с регионами России. Бессрочное соглашение между Челябинской областью и Чеченской республикой о торгово-экономическом, научно-техническом и другом сотрудничестве было заключено 28 марта 2003 года. Совместная работа проводится по сей день.

Миннацинформ Чечни и подведомственные организации готовы оказать любое содействие представительству в Челябинской области
Миннацинформ Чечни и подведомственные организации готовы оказать любое содействие представительству в Челябинской области

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Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев встретился с представителем главы республики в Челябинской области Арби Яхъяевым. Дудаев вручил Яхъяеву благодарственное письмо и обсудил вопросы сотрудничества. Об этом Ахмед Дудаев рассказал в telegram-канале. «Встретился с представителем Главы ЧР в Челябинской области дорогим БРАТОМ Арби Яхъяевым. Вручил ему благодарственное письмо Главы ЧР за активную гражданскую позицию и оказанное содействие в проведении специальной военной операции на территории Украины», — написал Дудаев в своем официальном telegram-канале. На встрече они также обсудили вопросы выгодного сотрудничества. Миннацинформ Чечни и подведомственные организации готовы оказать любое содействие представительству в Челябинской области. Со слов Дудаева, глава Чечни Рамзан Кадыров уделяет особое внимание налаживанию связей с регионами России. Бессрочное соглашение между Челябинской областью и Чеченской республикой о торгово-экономическом, научно-техническом и другом сотрудничестве было заключено 28 марта 2003 года. Совместная работа проводится по сей день.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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