19 августа 2023
18 августа 2023

В лобовом ДТП в Башкирии погибли четверо челябинцев. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, дпс
Выясняются причины и обстоятельства аварии Фото:

В республике Башкортостан 20 августа в лобовом ДТП погибли четверо жителей Челябинской области. По предварительной версии, водитель «Лады Гранта» уснула за рулем. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по республике Башкортостан.

«На 20 км автодороги Западный обход города Уфы 37-летняя женщина за рулем „Лады Гранта“ выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовой „Газелью“. Предварительно, водитель легкового автомобиля уснула за рулем», — говорится в telegram-канале ведомства.

В результате аварии погибла водитель «Лады» и три пассажира: двое мужчин 34 и 56 лет, а также женщина 55 лет. Все четверо проживали в Челябинской области. 22-летнего водителя «Газели», жителя Кармаскалинского района республики Башкортостан, госпитализировали.

Ведется расследование причин и обстоятельств произошедшего. Назначен ряд экспертиз.

По предварительной версии, водитель легкового автомобиля уснула за рулем
По предварительной версии, водитель легкового автомобиля уснула за рулем
Фото:
Водитель «Газели» госпитализирован
Водитель «Газели» госпитализирован
Фото:

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В республике Башкортостан 20 августа в лобовом ДТП погибли четверо жителей Челябинской области. По предварительной версии, водитель «Лады Гранта» уснула за рулем. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по республике Башкортостан. «На 20 км автодороги Западный обход города Уфы 37-летняя женщина за рулем „Лады Гранта“ выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовой „Газелью“. Предварительно, водитель легкового автомобиля уснула за рулем», — говорится в telegram-канале ведомства. В результате аварии погибла водитель «Лады» и три пассажира: двое мужчин 34 и 56 лет, а также женщина 55 лет. Все четверо проживали в Челябинской области. 22-летнего водителя «Газели», жителя Кармаскалинского района республики Башкортостан, госпитализировали. Ведется расследование причин и обстоятельств произошедшего. Назначен ряд экспертиз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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