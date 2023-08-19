В лобовом ДТП в Башкирии погибли четверо челябинцев. Фото

20 августа 2023 в 20:32 Размер текста - 17 +

Выясняются причины и обстоятельства аварии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В республике Башкортостан 20 августа в лобовом ДТП погибли четверо жителей Челябинской области. По предварительной версии, водитель «Лады Гранта» уснула за рулем. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по республике Башкортостан. «На 20 км автодороги Западный обход города Уфы 37-летняя женщина за рулем „Лады Гранта“ выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовой „Газелью“. Предварительно, водитель легкового автомобиля уснула за рулем», — говорится в telegram-канале ведомства. В результате аварии погибла водитель «Лады» и три пассажира: двое мужчин 34 и 56 лет, а также женщина 55 лет. Все четверо проживали в Челябинской области. 22-летнего водителя «Газели», жителя Кармаскалинского района республики Башкортостан, госпитализировали. Ведется расследование причин и обстоятельств произошедшего. Назначен ряд экспертиз. По предварительной версии, водитель легкового автомобиля уснула за рулем Фото: telegram-канал «Госавтоинспекция Башкирии», https://t.me/bash_gibdd Водитель «Газели» госпитализирован Фото: telegram-канал «Госавтоинспекция Башкирии», https://t.me/bash_gibdd

В республике Башкортостан 20 августа в лобовом ДТП погибли четверо жителей Челябинской области. По предварительной версии, водитель «Лады Гранта» уснула за рулем. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по республике Башкортостан. «На 20 км автодороги Западный обход города Уфы 37-летняя женщина за рулем „Лады Гранта“ выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовой „Газелью“. Предварительно, водитель легкового автомобиля уснула за рулем», — говорится в telegram-канале ведомства. В результате аварии погибла водитель «Лады» и три пассажира: двое мужчин 34 и 56 лет, а также женщина 55 лет. Все четверо проживали в Челябинской области. 22-летнего водителя «Газели», жителя Кармаскалинского района республики Башкортостан, госпитализировали. Ведется расследование причин и обстоятельств произошедшего. Назначен ряд экспертиз.