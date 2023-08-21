«Уралмашзавод» в 2,6 раза увеличил прибыль после начала спецоперации

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УЗТМ. Уралмашзавод. Екатеринбург, уралмашзавод, рабочий
УЗТМ делает оборудование для горнодобывающей отрасли, металлургии и атомной энергетики Фото:

ПАО «Уралмашзавод» (Екатеринбург, входит в состав ГК «УЗТМ-Картэкс») опубликовало промежуточную отчетность по финансовым показателям за 2023 год. Выручка предприятия за первое полугодие этого года выросла в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чистая прибыль «Уралмашзавода» за первое полугодие 2023 года составила 490,1 млн рублей — это в 2,6 раза больше, чем за первые шесть месяцев 2022 года. Тогда предприятие заработало 188,3 млн рублей, сообщает «Интерфакс». Общая же сумма выручки за первое полугодие 2023 года составила 13,5 млрд рублей (за шесть месяцев 2022 года — 7,8 млрд). При этом кредиторская задолженность УЗТМ также выросла — с 12,82 млрд рублей на 31 декабря 2022 года до 15,93 млрд рублей на 30 июня 2023 года, дебиторская — с 26,5 млрд рублей до 27,93 млрд.

ПАО «Уралмашзавод» занимается производством оборудования для горнодобывающей отрасли, металлургии и атомной энергетики. Предприятие входит в состав группы «УЗТМ-Картэкс».

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ПАО «Уралмашзавод» (Екатеринбург, входит в состав ГК «УЗТМ-Картэкс») опубликовало промежуточную отчетность по финансовым показателям за 2023 год. Выручка предприятия за первое полугодие этого года выросла в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль «Уралмашзавода» за первое полугодие 2023 года составила 490,1 млн рублей — это в 2,6 раза больше, чем за первые шесть месяцев 2022 года. Тогда предприятие заработало 188,3 млн рублей, сообщает «Интерфакс». Общая же сумма выручки за первое полугодие 2023 года составила 13,5 млрд рублей (за шесть месяцев 2022 года — 7,8 млрд). При этом кредиторская задолженность УЗТМ также выросла — с 12,82 млрд рублей на 31 декабря 2022 года до 15,93 млрд рублей на 30 июня 2023 года, дебиторская — с 26,5 млрд рублей до 27,93 млрд. ПАО «Уралмашзавод» занимается производством оборудования для горнодобывающей отрасли, металлургии и атомной энергетики. Предприятие входит в состав группы «УЗТМ-Картэкс».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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