Завод «Уральские локомотивы» запустил производство электровозов «Малахит»

21 августа 2023 в 17:41 Размер текста - 17 +

Компания «Уральские Локомотивы» получила сертификат соответствия техтребованиям Фото: «Уральские локомотивы» (https://ulkm.ru/kompaniya/) Компания «Уральские Локомотивы» (входит в группу «Синара») получила сертификат, подтверждающий соответствие электровоза техническим требованиям для серийного выпуска. Речь идет об электровозах «Малахит», об этом говорится на сайте компании. Предприятие находится в Верхней Пышме (Свердловская область). «„Малахит“ оснащен отечественным асинхронным тяговым приводом. Кроме того, при его создании использовалась концепция „умного локомотива“. Новая кабина и пульт управления максимально адаптированы для вождения поездов одним машинистом. В дальнейшем на базе „Малахита“ собираются строить самые продвинутые отечественные локомотивы. Первая партия составит 50 штук», — говорится на официальном сайте «Уральских Локомотивов». Электровозы «Малахит» предназначены для вождения грузовых поездов на железных дорогах колеи 1520 мм, электрифицированных постоянным током напряжением 3 кВ, в условиях умеренного и холодного климата. По мощности они незначительно уступают электровозам «Гранит», имея общую длительную мощность тяговых электродвигателей в 8 и 12 кВт против 8,4 и 12,6 кВт соответственно, и могут позиционироваться как альтернатива последним. Назначенный срок службы электровоза составляет 40 лет.

Компания «Уральские Локомотивы» (входит в группу «Синара») получила сертификат, подтверждающий соответствие электровоза техническим требованиям для серийного выпуска. Речь идет об электровозах «Малахит», об этом говорится на сайте компании. Предприятие находится в Верхней Пышме (Свердловская область). «„Малахит“ оснащен отечественным асинхронным тяговым приводом. Кроме того, при его создании использовалась концепция „умного локомотива“. Новая кабина и пульт управления максимально адаптированы для вождения поездов одним машинистом. В дальнейшем на базе „Малахита“ собираются строить самые продвинутые отечественные локомотивы. Первая партия составит 50 штук», — говорится на официальном сайте «Уральских Локомотивов». Электровозы «Малахит» предназначены для вождения грузовых поездов на железных дорогах колеи 1520 мм, электрифицированных постоянным током напряжением 3 кВ, в условиях умеренного и холодного климата. По мощности они незначительно уступают электровозам «Гранит», имея общую длительную мощность тяговых электродвигателей в 8 и 12 кВт против 8,4 и 12,6 кВт соответственно, и могут позиционироваться как альтернатива последним. Назначенный срок службы электровоза составляет 40 лет.