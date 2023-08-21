Сделать фото с флагом могут все желающие Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В честь Дня Государственного флага Российской Федерации 22 августа на пермской эспланаде у здания законодательного собрания появился огромный флаг. Его длина составляет 25 метров. Одним из первых гигантский символ России увидел губернатор Дмитрий Махонин, представители власти Пермского края и правоохранительных органов.

«Празднование Дня Государственного флага Российской федерации открыл приветственным словом губернатор Дмитрий Махонин. Затем волонтеры в форме военных и медиков растянули огромный флаг», — сообщает корреспондент с места событий.

Сделать фото с огромным флагом также могут жители города. Праздник будет длиться до 15:00. На площадке пройдет концерт вокальной группы «Форте» и флешмоб от танцевальной команды «Громов Шоу» под патриотичную композицию «Я — русский».

Первыми огромный флаг увидели VIP элиты Пермского края Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На мероприятии присутствовали не только представители власти, но и военные Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Праздник открыли концертом Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Посмотреть на флаг пришли не только представители правоохранительных органов, но и обычные жители Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Мероприятие посетили депутаты и омбудсмены Фото: Сергей Русанов © URA.RU