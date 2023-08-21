21 августа 2023

Губернатору Махонину и пермским VIP элитам показали гигантский флаг России. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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День Российского флага. Эспланада. Пермь
Сделать фото с флагом могут все желающие Фото:

В честь Дня Государственного флага Российской Федерации 22 августа на пермской эспланаде у здания законодательного собрания появился огромный флаг. Его длина составляет 25 метров. Одним из первых гигантский символ России увидел губернатор Дмитрий Махонин, представители власти Пермского края и правоохранительных органов.

«Празднование Дня Государственного флага Российской федерации открыл приветственным словом губернатор Дмитрий Махонин. Затем волонтеры в форме военных и медиков растянули огромный флаг», — сообщает корреспондент с места событий.

Сделать фото с огромным флагом также могут жители города. Праздник будет длиться до 15:00. На площадке пройдет концерт вокальной группы «Форте» и флешмоб от танцевальной команды «Громов Шоу» под патриотичную композицию «Я — русский».

День Российского флага. Эспланада. Пермь
Первыми огромный флаг увидели VIP элиты Пермского края
Фото:
День Российского флага. Эспланада. Пермь
На мероприятии присутствовали не только представители власти, но и военные
Фото:
День Российского флага. Эспланада. Пермь
Праздник открыли концертом
Фото:
День Российского флага. Эспланада. Пермь
Посмотреть на флаг пришли не только представители правоохранительных органов, но и обычные жители
Фото:
День Российского флага. Эспланада. Пермь
Мероприятие посетили депутаты и омбудсмены
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День Российского флага. Эспланада. Пермь
Представители разных национальностей, проживающих на территории края, тоже отметились на празднике
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В честь Дня Государственного флага Российской Федерации 22 августа на пермской эспланаде у здания законодательного собрания появился огромный флаг. Его длина составляет 25 метров. Одним из первых гигантский символ России увидел губернатор Дмитрий Махонин, представители власти Пермского края и правоохранительных органов. «Празднование Дня Государственного флага Российской федерации открыл приветственным словом губернатор Дмитрий Махонин. Затем волонтеры в форме военных и медиков растянули огромный флаг», — сообщает корреспондент с места событий. Сделать фото с огромным флагом также могут жители города. Праздник будет длиться до 15:00. На площадке пройдет концерт вокальной группы «Форте» и флешмоб от танцевальной команды «Громов Шоу» под патриотичную композицию «Я — русский».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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