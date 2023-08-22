Жителя Перми включили в список террористов

23 августа 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Житель Перми попал в список террористов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уроженец Перми попал в перечень террористов. Информация об этом опубликована на сайте Росфинмониторинга. «Внесены в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму: Павел Викторович Калитаев, Пермь», — пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Росфинмониторинга. Ранее трое жителей Пермского края скрыли от силовиков информацию о том, что их знакомый сотрудничает с международной террористической организацией. ФСБ и суд квалифицировали их бездействие по уголовной статье «Несообщение о преступлении».

Уроженец Перми попал в перечень террористов. Информация об этом опубликована на сайте Росфинмониторинга. «Внесены в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму: Павел Викторович Калитаев, Пермь», — пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Росфинмониторинга. Ранее трое жителей Пермского края скрыли от силовиков информацию о том, что их знакомый сотрудничает с международной террористической организацией. ФСБ и суд квалифицировали их бездействие по уголовной статье «Несообщение о преступлении».