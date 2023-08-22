22 августа 2023

Жителя Перми включили в список террористов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу Тетерина Александра. Курган, уголовное дело, прокурор, бумаги, судебное дело
Житель Перми попал в список террористов Фото:

Уроженец Перми попал в перечень террористов. Информация об этом опубликована на сайте Росфинмониторинга.

«Внесены в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму: Павел Викторович Калитаев, Пермь», — пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Росфинмониторинга.

Ранее трое жителей Пермского края скрыли от силовиков информацию о том, что их знакомый сотрудничает с международной террористической организацией. ФСБ и суд квалифицировали их бездействие по уголовной статье «Несообщение о преступлении».

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уроженец Перми попал в перечень террористов. Информация об этом опубликована на сайте Росфинмониторинга. «Внесены в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму: Павел Викторович Калитаев, Пермь», — пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Росфинмониторинга. Ранее трое жителей Пермского края скрыли от силовиков информацию о том, что их знакомый сотрудничает с международной террористической организацией. ФСБ и суд квалифицировали их бездействие по уголовной статье «Несообщение о преступлении».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...