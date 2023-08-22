В ХМАО УФАС уличило медцентр для мигрантов в обмане

23 августа 2023 в 10:12 Размер текста - 17 +

Медицинский центр из Сургута указал в рекламе неверную стоимость медкомиссии Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Управление Федеральной антимонопольной службы в Ханты-Мансийском автономном округе уличило сургутский медцентр «Бургамед» в обмане. На официальном сайте ведомства указано, что компания разместила в рекламе недостоверную информацию о цене медкомиссии для мигрантов. «Компания „Бургмед“ разместила в Сургуте рекламные конструкции, содержащие информацию: »«Бургмед» — лучший медицинский центр для мигрантов в ХМАО-Югре: медкомиссии на РВП, вид на жительство, на переселение, на патент за один день, стоимость 7000 рублей«. Информация о стоимости прохождения медкомиссии в рекламе не соответствует сведениям, размещенным на сайте компании», — указано в публикации. Также УФАС запретило использовать слово «лучший» в тексте рекламы, поскольку такая оценка ничем не подтверждена. Компания обязана до 10 октября убрать рекламные конструкции с недостоверным текстом, исправить информацию о стоимости услуг и о партнерах компании на сайте. Ранее URA.RU писало, что УФАС в ХМАО засудило «Ростелеком» из-за незаконной рекламы. Сотовая компания навязывала свои услуги югорчанам по телефону без их согласия.

Управление Федеральной антимонопольной службы в Ханты-Мансийском автономном округе уличило сургутский медцентр «Бургамед» в обмане. На официальном сайте ведомства указано, что компания разместила в рекламе недостоверную информацию о цене медкомиссии для мигрантов. «Компания „Бургмед“ разместила в Сургуте рекламные конструкции, содержащие информацию: »«Бургмед» — лучший медицинский центр для мигрантов в ХМАО-Югре: медкомиссии на РВП, вид на жительство, на переселение, на патент за один день, стоимость 7000 рублей«. Информация о стоимости прохождения медкомиссии в рекламе не соответствует сведениям, размещенным на сайте компании», — указано в публикации. Также УФАС запретило использовать слово «лучший» в тексте рекламы, поскольку такая оценка ничем не подтверждена. Компания обязана до 10 октября убрать рекламные конструкции с недостоверным текстом, исправить информацию о стоимости услуг и о партнерах компании на сайте. Ранее URA.RU писало, что УФАС в ХМАО засудило «Ростелеком» из-за незаконной рекламы. Сотовая компания навязывала свои услуги югорчанам по телефону без их согласия.