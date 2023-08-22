Аналитики назвали самые выгодные сферы для бизнеса в ХМАО

Предприниматели ХМАО массово скупают готовый автобизнес и медцентры

23 августа 2023 в 15:04 Размер текста - 17 +

Одним из топовых направлений бизнеса в Югре являются медцентры Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Югорские предприниматели чаще всего вкладывают деньги в автобизнес, индустрию красоты, а также медцентры. Только в сфере медицинских услуг с начала года по региону спрос на покупку готового бизнеса вырос на 186%. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито». «За 7 месяцев 2023 года спрос на покупку стоматологических и медицинских центров вырос на 186% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, при этом доля категории в общем объеме спроса показала трехкратный рост (с 0,5% до 1,5%). Активный рост спроса в категории медицинских организаций может быть связан с развитием франшизной модели», — сообщили журналисту агентства аналитики. В сфере автобизнеса рост составил 90%. Тенденцию связывают с изменениями на рынке оригинальных комплектующих, а также постепенный отказ водителей ремонтировать автомобили у официальных дилеров в пользу других профессиональных мастерских. «Рост спроса на их услуги, а также отсутствие формальных ограничений на работу с деталями, поставляемыми по схеме параллельного импорта, делает покупку готового бизнеса по обслуживанию автомобилей перспективным направлением для вложения капитала с быстрой окупаемостью», — поясняет URA.RU руководитель макрокатегории «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование и товары для бизнеса» на «Авито» Илья Дудковский. В свою очередь спрос на покупку салонов красоты в ХМАО вырос на 69%. С одной стороны тенденция связана с простым порогом входа в эту сферу бизнеса, а с другой — стремительным развитием франчайзинга в этом направлении. «При этом в целом, спрос на покупку готового бизнеса или франшизы в регионе остался на уровне прошлого года. Таким образом, можно говорить о смещении интереса инвесторов в сторону отраслей, которые сегодня открывают новые возможности для роста и развития бизнеса», — уточняют аналитики. Ранее URA.RU рассказывало, что бизнесмены придумали, как решить проблему острого дефицита кадров в ХМАО. Предприниматели создают собственные системы обучения и школы для новых сотрудников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Югорские предприниматели чаще всего вкладывают деньги в автобизнес, индустрию красоты, а также медцентры. Только в сфере медицинских услуг с начала года по региону спрос на покупку готового бизнеса вырос на 186%. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито». «За 7 месяцев 2023 года спрос на покупку стоматологических и медицинских центров вырос на 186% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, при этом доля категории в общем объеме спроса показала трехкратный рост (с 0,5% до 1,5%). Активный рост спроса в категории медицинских организаций может быть связан с развитием франшизной модели», — сообщили журналисту агентства аналитики. В сфере автобизнеса рост составил 90%. Тенденцию связывают с изменениями на рынке оригинальных комплектующих, а также постепенный отказ водителей ремонтировать автомобили у официальных дилеров в пользу других профессиональных мастерских. «Рост спроса на их услуги, а также отсутствие формальных ограничений на работу с деталями, поставляемыми по схеме параллельного импорта, делает покупку готового бизнеса по обслуживанию автомобилей перспективным направлением для вложения капитала с быстрой окупаемостью», — поясняет URA.RU руководитель макрокатегории «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование и товары для бизнеса» на «Авито» Илья Дудковский. В свою очередь спрос на покупку салонов красоты в ХМАО вырос на 69%. С одной стороны тенденция связана с простым порогом входа в эту сферу бизнеса, а с другой — стремительным развитием франчайзинга в этом направлении. «При этом в целом, спрос на покупку готового бизнеса или франшизы в регионе остался на уровне прошлого года. Таким образом, можно говорить о смещении интереса инвесторов в сторону отраслей, которые сегодня открывают новые возможности для роста и развития бизнеса», — уточняют аналитики. Ранее URA.RU рассказывало, что бизнесмены придумали, как решить проблему острого дефицита кадров в ХМАО. Предприниматели создают собственные системы обучения и школы для новых сотрудников.