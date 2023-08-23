Самолет «Уральских авиалиний» вынужденно прервал полет в Москву

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Самолет, летевший по маршруту Сочи — Москва, сел в Волгограде из-за больного пассажира Фото:

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший по маршруту RA-73795 Сочи — Москва совершил вынужденную посадку. Причина — больной пассажир, сообщает telegram-канал Avianincident.

«При выполнении рейса по маршруту Сочи — Москва экипаж пошел на вынужденную посадку в аэропорт Волгоград, Гумрак по причине ухудшения самочувствия одного из бортпроводников. Посадка самолета благополучно», — говорится в сообщении.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний» с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее агентство сообщало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово обнаружили птицу в двигатель самолета «Уральских авиалиний». Она повредила акустическую панель воздушного судна.

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Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший по маршруту RA-73795 Сочи — Москва совершил вынужденную посадку. Причина — больной пассажир, сообщает telegram-канал Avianincident. «При выполнении рейса по маршруту Сочи — Москва экипаж пошел на вынужденную посадку в аэропорт Волгоград, Гумрак по причине ухудшения самочувствия одного из бортпроводников. Посадка самолета благополучно», — говорится в сообщении. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний» с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее агентство сообщало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово обнаружили птицу в двигатель самолета «Уральских авиалиний». Она повредила акустическую панель воздушного судна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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