Самолет «Уральских авиалиний» вынужденно прервал полет в Москву

23 августа 2023 в 18:02 Размер текста - 17 +

Самолет, летевший по маршруту Сочи — Москва, сел в Волгограде из-за больного пассажира Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший по маршруту RA-73795 Сочи — Москва совершил вынужденную посадку. Причина — больной пассажир, сообщает telegram-канал Avianincident. «При выполнении рейса по маршруту Сочи — Москва экипаж пошел на вынужденную посадку в аэропорт Волгоград, Гумрак по причине ухудшения самочувствия одного из бортпроводников. Посадка самолета благополучно», — говорится в сообщении. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний» с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее агентство сообщало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово обнаружили птицу в двигатель самолета «Уральских авиалиний». Она повредила акустическую панель воздушного судна.

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший по маршруту RA-73795 Сочи — Москва совершил вынужденную посадку. Причина — больной пассажир, сообщает telegram-канал Avianincident. «При выполнении рейса по маршруту Сочи — Москва экипаж пошел на вынужденную посадку в аэропорт Волгоград, Гумрак по причине ухудшения самочувствия одного из бортпроводников. Посадка самолета благополучно», — говорится в сообщении. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний» с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее агентство сообщало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово обнаружили птицу в двигатель самолета «Уральских авиалиний». Она повредила акустическую панель воздушного судна.