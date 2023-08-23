В городе ХМАО открыли новую виртуальную арену

23 августа 2023 в 23:22 Размер текста - 17 +

Новое виртуальное пространство начало работу в торговом центре «Оазис плаза» Фото: Александр Ельчищев © URA.RU В Нягани (ХМАО) открылась новая арена виртуального пространства «Арена VR Another World» в торговом центре «Оазис плаза». Об этом в соцсети сообщил глава города Иван Ямашев, побывавший на открытии проекта. «Побывал на открытии новой арены виртуального пространства „Арена VR Another World“. Сама арена располагается в большом торговом центре Нягани „Оазис плаза“», — сообщает Ямашев в своем telegram-канале. Новое виртуальное пространство расположилось на территории 100 квадратных метров. Новый проект позволит жителям Нягани познакомиться с последними разработками в области виртуальной реальности и ближе узнать это направление. Ранее в Перми предприниматель выставил на продажу здание, на первом этаже которого расположен киберспортивный клуб. Помещение состоит из пяти игровых комнат, лаундж зоны и бара. Собственник оценил проект в 60 миллионов рублей.

В Нягани (ХМАО) открылась новая арена виртуального пространства «Арена VR Another World» в торговом центре «Оазис плаза». Об этом в соцсети сообщил глава города Иван Ямашев, побывавший на открытии проекта. «Побывал на открытии новой арены виртуального пространства „Арена VR Another World“. Сама арена располагается в большом торговом центре Нягани „Оазис плаза“», — сообщает Ямашев в своем telegram-канале. Новое виртуальное пространство расположилось на территории 100 квадратных метров. Новый проект позволит жителям Нягани познакомиться с последними разработками в области виртуальной реальности и ближе узнать это направление. Ранее в Перми предприниматель выставил на продажу здание, на первом этаже которого расположен киберспортивный клуб. Помещение состоит из пяти игровых комнат, лаундж зоны и бара. Собственник оценил проект в 60 миллионов рублей.