В Свердловской области пересмотрят цены на вывоз мусора

Свердловский областной суд признал недействительным постановление Региональной энергетической комиссии (РЭК) № 239-ПК от 16 декабря 2021, которое определяло порядок расчета тарифов на вывоз мусора для Спецавтобазы. Поэтому тарифы пересмотрят, сообщили URA.RU представители Спецавтобазы.
«РЭК рассмотрит изменение тарифа на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Окончательное решение об установлении новых долгосрочных тарифов остается за РЭК Свердловской области — регулирующий орган определит, будут ли они изменены, как именно и с какого времени начнут действовать», — рассказали в Спецавтобазе.
С 1 декабря 2022 года вывоз мусора для жителей многоквартирных домов стоит 133,56 рублей. Для частных домов — 163,66 рублей.
Ранее министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов допустил снижение тарифов за вывоз твердых коммунальных отходов. Сделать это можно будет после строительства мусоросортировочного завода в Краснотурьинске.
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