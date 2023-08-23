23 августа 2023

В Свердловской области пересмотрят цены на вывоз мусора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мусороперегрузочная станция на базе полигона «Широкореченский». Екатеринбург , мусор, мусоровоз, отходы, вывоз мусора, спецавтобаза, свалка, помойка, пищевые отходы, полигон
РЭК рассмотрит изменение тарифа на вывоз мусора для Спецавтобазы Фото:

Свердловский областной суд признал недействительным постановление Региональной энергетической комиссии (РЭК) № 239-ПК от 16 декабря 2021, которое определяло порядок расчета тарифов на вывоз мусора для Спецавтобазы. Поэтому тарифы пересмотрят, сообщили URA.RU представители Спецавтобазы.

«РЭК рассмотрит изменение тарифа на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Окончательное решение об установлении новых долгосрочных тарифов остается за РЭК Свердловской области — регулирующий орган определит, будут ли они изменены, как именно и с какого времени начнут действовать», — рассказали в Спецавтобазе.

С 1 декабря 2022 года вывоз мусора для жителей многоквартирных домов стоит 133,56 рублей. Для частных домов — 163,66 рублей.

Ранее министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов допустил снижение тарифов за вывоз твердых коммунальных отходов. Сделать это можно будет после строительства мусоросортировочного завода в Краснотурьинске.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловский областной суд признал недействительным постановление Региональной энергетической комиссии (РЭК) № 239-ПК от 16 декабря 2021, которое определяло порядок расчета тарифов на вывоз мусора для Спецавтобазы. Поэтому тарифы пересмотрят, сообщили URA.RU представители Спецавтобазы. «РЭК рассмотрит изменение тарифа на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Окончательное решение об установлении новых долгосрочных тарифов остается за РЭК Свердловской области — регулирующий орган определит, будут ли они изменены, как именно и с какого времени начнут действовать», — рассказали в Спецавтобазе. С 1 декабря 2022 года вывоз мусора для жителей многоквартирных домов стоит 133,56 рублей. Для частных домов — 163,66 рублей. Ранее министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов допустил снижение тарифов за вывоз твердых коммунальных отходов. Сделать это можно будет после строительства мусоросортировочного завода в Краснотурьинске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...