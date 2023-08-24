24 августа 2023

В Челябинской области мужчина домогался до 10-летнего мальчика

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело Фото:

В Сосновском районе Челябинской области мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации домогался до 10-летнего мальчика. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, по данному факту возбуждено уголовное дело, мужчина задержан.

«Мальчик был в гостях у родственника, скрывавшего свою нетрадиционную сексуальную ориентацию. В одну из ночей, пока хозяин квартиры спал, его приятель начал приставать к ребенку. Он трогал его за половые органы, пытался заняться с ним оральным сексом», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU, после случившегося мальчик вернулся домой и рассказал все родителям. Они, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы. Гея задержали. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера»).

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там воздержались от комментариев.

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В Сосновском районе Челябинской области мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации домогался до 10-летнего мальчика. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, по данному факту возбуждено уголовное дело, мужчина задержан. «Мальчик был в гостях у родственника, скрывавшего свою нетрадиционную сексуальную ориентацию. В одну из ночей, пока хозяин квартиры спал, его приятель начал приставать к ребенку. Он трогал его за половые органы, пытался заняться с ним оральным сексом», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, после случившегося мальчик вернулся домой и рассказал все родителям. Они, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы. Гея задержали. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера»). URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там воздержались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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