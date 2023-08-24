В Челябинской области мужчина домогался до 10-летнего мальчика

25 августа 2023 в 13:09 Размер текста - 17 +

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело Фото: Илья Московец © URA.RU В Сосновском районе Челябинской области мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации домогался до 10-летнего мальчика. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, по данному факту возбуждено уголовное дело, мужчина задержан. «Мальчик был в гостях у родственника, скрывавшего свою нетрадиционную сексуальную ориентацию. В одну из ночей, пока хозяин квартиры спал, его приятель начал приставать к ребенку. Он трогал его за половые органы, пытался заняться с ним оральным сексом», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, после случившегося мальчик вернулся домой и рассказал все родителям. Они, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы. Гея задержали. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера»). URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там воздержались от комментариев.

В Сосновском районе Челябинской области мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации домогался до 10-летнего мальчика. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, по данному факту возбуждено уголовное дело, мужчина задержан. «Мальчик был в гостях у родственника, скрывавшего свою нетрадиционную сексуальную ориентацию. В одну из ночей, пока хозяин квартиры спал, его приятель начал приставать к ребенку. Он трогал его за половые органы, пытался заняться с ним оральным сексом», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, после случившегося мальчик вернулся домой и рассказал все родителям. Они, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы. Гея задержали. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера»). URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там воздержались от комментариев.