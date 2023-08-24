В Челябинской области мужчина домогался до 10-летнего мальчика

В Сосновском районе Челябинской области мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации домогался до 10-летнего мальчика. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, по данному факту возбуждено уголовное дело, мужчина задержан.
«Мальчик был в гостях у родственника, скрывавшего свою нетрадиционную сексуальную ориентацию. В одну из ночей, пока хозяин квартиры спал, его приятель начал приставать к ребенку. Он трогал его за половые органы, пытался заняться с ним оральным сексом», — рассказал URA.RU источник.
По данным URA.RU, после случившегося мальчик вернулся домой и рассказал все родителям. Они, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы. Гея задержали. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера»).
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там воздержались от комментариев.
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