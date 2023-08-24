24 августа 2023

В центре Челябинска автобусы изменят маршруты из-за фестиваля

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской пассажирский транспорт. Челябинск, автобус, пассажирский транспорт, городской автобус
Из-за фестиваля в центре перестанут ходить автобусы №2, №4, №15, №33, №81, №123 и №483 Фото:

В Челябинске 27 августа закроют движение автобусов №2, №4, №15, №33, №81, №123 и №483 на участках проспекта Ленина и улицы Лесопарковая. Ограничения введут для проведения фестиваля хоккейного клуба «Трактор», сообщили URA.RU в пресс-службе перевозчика.

«С 15:00 до 23:00 27 августа автобусы №2, №4, №15, №33, №81, №123 и №483 изменят свои маршруты из-за проведения мероприятия „Фестиваль-открытие хоккейного сезона Traktor Winline Fest“. Движение для них будет закрыто на проспекте Ленина от Энтузиастов до Лесопарковой, на Лесопарковой от проспекта Ленина до Сони Кривой», — уточнили в пресс-службе.

Автобусы будет ходить в объезд по улицам Энтузиастов и Сони Кривой. Других изменений не будет.

Для проведения мероприятия будет перекрыто движение транспорта по проспекту Ленина. Ограничения будут действовать 27 августа с 16:00 до 23:00.

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В Челябинске 27 августа закроют движение автобусов №2, №4, №15, №33, №81, №123 и №483 на участках проспекта Ленина и улицы Лесопарковая. Ограничения введут для проведения фестиваля хоккейного клуба «Трактор», сообщили URA.RU в пресс-службе перевозчика. «С 15:00 до 23:00 27 августа автобусы №2, №4, №15, №33, №81, №123 и №483 изменят свои маршруты из-за проведения мероприятия „Фестиваль-открытие хоккейного сезона Traktor Winline Fest“. Движение для них будет закрыто на проспекте Ленина от Энтузиастов до Лесопарковой, на Лесопарковой от проспекта Ленина до Сони Кривой», — уточнили в пресс-службе. Автобусы будет ходить в объезд по улицам Энтузиастов и Сони Кривой. Других изменений не будет. Для проведения мероприятия будет перекрыто движение транспорта по проспекту Ленина. Ограничения будут действовать 27 августа с 16:00 до 23:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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