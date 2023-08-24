В центре Челябинска автобусы изменят маршруты из-за фестиваля

В Челябинске 27 августа закроют движение автобусов №2, №4, №15, №33, №81, №123 и №483 на участках проспекта Ленина и улицы Лесопарковая. Ограничения введут для проведения фестиваля хоккейного клуба «Трактор», сообщили URA.RU в пресс-службе перевозчика.
«С 15:00 до 23:00 27 августа автобусы №2, №4, №15, №33, №81, №123 и №483 изменят свои маршруты из-за проведения мероприятия „Фестиваль-открытие хоккейного сезона Traktor Winline Fest“. Движение для них будет закрыто на проспекте Ленина от Энтузиастов до Лесопарковой, на Лесопарковой от проспекта Ленина до Сони Кривой», — уточнили в пресс-службе.
Автобусы будет ходить в объезд по улицам Энтузиастов и Сони Кривой. Других изменений не будет.
Для проведения мероприятия будет перекрыто движение транспорта по проспекту Ленина. Ограничения будут действовать 27 августа с 16:00 до 23:00.
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