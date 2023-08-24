В центре Челябинска автобусы изменят маршруты из-за фестиваля

25 августа 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

Из-за фестиваля в центре перестанут ходить автобусы №2, №4, №15, №33, №81, №123 и №483 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 27 августа закроют движение автобусов №2, №4, №15, №33, №81, №123 и №483 на участках проспекта Ленина и улицы Лесопарковая. Ограничения введут для проведения фестиваля хоккейного клуба «Трактор», сообщили URA.RU в пресс-службе перевозчика. «С 15:00 до 23:00 27 августа автобусы №2, №4, №15, №33, №81, №123 и №483 изменят свои маршруты из-за проведения мероприятия „Фестиваль-открытие хоккейного сезона Traktor Winline Fest“. Движение для них будет закрыто на проспекте Ленина от Энтузиастов до Лесопарковой, на Лесопарковой от проспекта Ленина до Сони Кривой», — уточнили в пресс-службе. Автобусы будет ходить в объезд по улицам Энтузиастов и Сони Кривой. Других изменений не будет. Для проведения мероприятия будет перекрыто движение транспорта по проспекту Ленина. Ограничения будут действовать 27 августа с 16:00 до 23:00.

В Челябинске 27 августа закроют движение автобусов №2, №4, №15, №33, №81, №123 и №483 на участках проспекта Ленина и улицы Лесопарковая. Ограничения введут для проведения фестиваля хоккейного клуба «Трактор», сообщили URA.RU в пресс-службе перевозчика. «С 15:00 до 23:00 27 августа автобусы №2, №4, №15, №33, №81, №123 и №483 изменят свои маршруты из-за проведения мероприятия „Фестиваль-открытие хоккейного сезона Traktor Winline Fest“. Движение для них будет закрыто на проспекте Ленина от Энтузиастов до Лесопарковой, на Лесопарковой от проспекта Ленина до Сони Кривой», — уточнили в пресс-службе. Автобусы будет ходить в объезд по улицам Энтузиастов и Сони Кривой. Других изменений не будет. Для проведения мероприятия будет перекрыто движение транспорта по проспекту Ленина. Ограничения будут действовать 27 августа с 16:00 до 23:00.