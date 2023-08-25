BFM: следовавший за бизнес-джетом Пригожина самолет не имеет отношения к ЧВК «Вагнер»

Второй бизнес-джет, который приземлился в Москве после крушения самолета главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, не имеет отношения к бизнесмену. Об этом заявили в компании «Джетика».
«Данное воздушное судно упоминалось в СМИ в связи с катастрофой другого самолета, вероятно, с представителями ЧВК „Вагнер“ на борту. Однако данная информация не соответствует действительности», — сообщили в компании порталу BFM.RU. Там отметили, что самолет совершал полет по собственному графику и не имеет отношения к ЧВК.
23 августа в Тверской области случилась авиакатастрофа, передает «Царьград». В МЧС сообщили, что среди погибших было три члена экипажа и еще семь человек. В Росавиации рассказали, что среди пассажиров числился Пригожин. После крушения частного самолета распространилась информация о еще одном бизнес-джете Пригожина, который приземлился в Москве.
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