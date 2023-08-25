BFM: следовавший за бизнес-джетом Пригожина самолет не имеет отношения к ЧВК «Вагнер»

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Споттинг "Утренний разлет" в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, частный самолет, чартер, маленький самолет, бизнесджет, бизнес джет
Самолет совершал полет по собственному графику и не имеет отношения к ЧВК «Вагнер», сообщили в компании Фото:
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В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Второй бизнес-джет, который приземлился в Москве после крушения самолета главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, не имеет отношения к бизнесмену. Об этом заявили в компании «Джетика».

«Данное воздушное судно упоминалось в СМИ в связи с катастрофой другого самолета, вероятно, с представителями ЧВК „Вагнер“ на борту. Однако данная информация не соответствует действительности», — сообщили в компании порталу BFM.RU. Там отметили, что самолет совершал полет по собственному графику и не имеет отношения к ЧВК.

23 августа в Тверской области случилась авиакатастрофа, передает «Царьград». В МЧС сообщили, что среди погибших было три члена экипажа и еще семь человек. В Росавиации рассказали, что среди пассажиров числился Пригожин. После крушения частного самолета распространилась информация о еще одном бизнес-джете Пригожина, который приземлился в Москве.

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Второй бизнес-джет, который приземлился в Москве после крушения самолета главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, не имеет отношения к бизнесмену. Об этом заявили в компании «Джетика». «Данное воздушное судно упоминалось в СМИ в связи с катастрофой другого самолета, вероятно, с представителями ЧВК „Вагнер“ на борту. Однако данная информация не соответствует действительности», — сообщили в компании порталу BFM.RU. Там отметили, что самолет совершал полет по собственному графику и не имеет отношения к ЧВК. 23 августа в Тверской области случилась авиакатастрофа, передает «Царьград». В МЧС сообщили, что среди погибших было три члена экипажа и еще семь человек. В Росавиации рассказали, что среди пассажиров числился Пригожин. После крушения частного самолета распространилась информация о еще одном бизнес-джете Пригожина, который приземлился в Москве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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