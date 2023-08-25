В Екатеринбурге вынесли на обсуждение проект жилья на ВИЗе на 80 тысяч человек

В Екатеринбурге в границах набережной Верх-Исетского пруда — Татищева — Викулова — Металлургов — Московского тракта хотят построить жилье для 82,6 тысяч человек. Проект застройки района «ВИЗ-Правобережный» мэрия вынесла на общественные обсуждения. Материалы опубликованы на официальном городском портале.
«Администрация извещает о проведении общественных обсуждений по проекту планировки в границах набережной Верх-Исетского пруда — улиц Каменщиков — Фролова — Плотников — Татищева — Викулова — Металлургов — Московского тракта — улицы Водонасосной. Общественные обсуждения проводятся с 18 августа по 15 сентября», — говорится в описании проекта.
Согласно материалам, общая площадь застройки составляет 765,9 га. Новое жилье будет рассчитано на 106 077 человек, из которых 82 639 человек — это новые жители. Проектом предусмотрено строительство жилья, детских садов, школ, поликлиники, гребного слалома с трибунами, ФОКов, центра креативных индустрий и другое. Также в проекте предусмотрено строительство второй линии метрополитена, три транспортно-пересадочных узла в местах пересечения наземного общественного транспорта и второй ветки метро.
Район планируется осваивать в три этапа до 2035 года. Больше всего жилья планируется ввести при строительстве второй очереди (2025—2030 годы) — 1,2 млн квадратных метров жилья для 42,8 тысяч человек.
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