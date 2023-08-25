Стала известна причина массового отравления шаурмой в Москве

Согласно результатам исследований у 16 человек, отравившихся шаурмой в Москве, установлен диагноз сальмонеллез бактериологически подтвержденный. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.
«По состоянию на 25 августа <…> у16 заболевших установлен диагноз сальмонеллез бактериологически подтвержденный. Исследования продолжаются», — говорится в сообщении, опубликованном на
Ранее сообщалось, что в Москве 32 человека обратились к медикам после того, как поели шаурму в кафе. 28 пострадавших госпитализированы с симптомами пищевого отравления. Сейчас заведение закрыто. Следователи возбудили уголовное дело.
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