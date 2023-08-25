25 августа 2023

Стала известна причина массового отравления шаурмой в Москве

Роспотребнадзор: у отравившихся шаурмой подтвердили сальмонеллез
© Служба новостей «URA.RU»
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КГСХА. Агрономический факультет. Микроклональное размножение картофеля. Курган, наука, хозяйство, лаборатория, агрономический факультет
У 16 человек диагностирован сальмонеллез бактериологически подтвержденный Фото:

Согласно результатам исследований у 16 человек, отравившихся шаурмой в Москве, установлен диагноз сальмонеллез бактериологически подтвержденный. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

«По состоянию на 25 августа <…> у16 заболевших установлен диагноз сальмонеллез бактериологически подтвержденный. Исследования продолжаются», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что в Москве 32 человека обратились к медикам после того, как поели шаурму в кафе. 28 пострадавших госпитализированы с симптомами пищевого отравления. Сейчас заведение закрыто. Следователи возбудили уголовное дело.

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Согласно результатам исследований у 16 человек, отравившихся шаурмой в Москве, установлен диагноз сальмонеллез бактериологически подтвержденный. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора. «По состоянию на 25 августа <…> у16 заболевших установлен диагноз сальмонеллез бактериологически подтвержденный. Исследования продолжаются», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Ранее сообщалось, что в Москве 32 человека обратились к медикам после того, как поели шаурму в кафе. 28 пострадавших госпитализированы с симптомами пищевого отравления. Сейчас заведение закрыто. Следователи возбудили уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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