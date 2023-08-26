Свердловский мэр обратилась за помощью к землякам

Глава Североуральска Миронова попросила жителей помочь землякам-погорельцам

27 августа 2023 в 06:50 Размер текста - 17 +

В двухэтажном доме в поселке Третий Северный сгорели шесть квартир Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Североуральского городского округа (Свердловская область) Светлана Миронова обратилась к жителям с просьбой помочь погорельцам двухэтажного дома в поселке Третий Северный. Там 26 августа произошел пожар, в котором сгорели шесть квартир. «Погорельцы 12 человек, в том числе шестеро детей. Сейчас они разместились у родственников, но им необходима помощь, и мы со своей стороны поможем. Призываю неравнодушных жителей нашего городского округа оказать посильную материальную и иную помощь погорельцам», — обратилась Миронова в своем telegram-канале. Пострадавшим от пожара необходима одежда, средства гигиены, предметы быта. Помочь погорельцам можно в пунктах сбора в администрации Североуральского ГО, администрации поселка Калья и в детско-юношеском досуговом центре «Ровесник» поселка Третий Северный.

Глава Североуральского городского округа (Свердловская область) Светлана Миронова обратилась к жителям с просьбой помочь погорельцам двухэтажного дома в поселке Третий Северный. Там 26 августа произошел пожар, в котором сгорели шесть квартир. «Погорельцы 12 человек, в том числе шестеро детей. Сейчас они разместились у родственников, но им необходима помощь, и мы со своей стороны поможем. Призываю неравнодушных жителей нашего городского округа оказать посильную материальную и иную помощь погорельцам», — обратилась Миронова в своем telegram-канале. Пострадавшим от пожара необходима одежда, средства гигиены, предметы быта. Помочь погорельцам можно в пунктах сбора в администрации Североуральского ГО, администрации поселка Калья и в детско-юношеском досуговом центре «Ровесник» поселка Третий Северный.