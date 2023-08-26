Свердловский мэр обратилась за помощью к землякам

Глава Североуральского городского округа (Свердловская область) Светлана Миронова обратилась к жителям с просьбой помочь погорельцам двухэтажного дома в поселке Третий Северный. Там 26 августа произошел пожар, в котором сгорели шесть квартир.
«Погорельцы 12 человек, в том числе шестеро детей. Сейчас они разместились у родственников, но им необходима помощь, и мы со своей стороны поможем. Призываю неравнодушных жителей нашего городского округа оказать посильную материальную и иную помощь погорельцам», — обратилась Миронова в своем telegram-канале.
Пострадавшим от пожара необходима одежда, средства гигиены, предметы быта. Помочь погорельцам можно в пунктах сбора в администрации Североуральского ГО, администрации поселка Калья и в детско-юношеском досуговом центре «Ровесник» поселка Третий Северный.
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