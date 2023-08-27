Индекс букета к 1 сентября в Челябинске оказался самым низким в РФ

28 августа 2023 в 14:22 Размер текста - 17 +

На фоне других расходов на подготовку к школе цена букета для учителей для челябинцев невелика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Индекс букета для учителей к 1 сентября (соотношение расходов на цветы к общим расходам на подготовку к школе) в Челябинске оказался самым низким в России. Об этом сообщили 28 августа в пресс-службе компании «Росгосстрах». «Индекс букета в 2023 году самый высокий в Краснодаре и Ростове-на-Дону, а самый низкий — в Челябинске и Самаре. В среднем по РФ он равен 10,8 (во столько раз сборы обходятся дороже букетов). Для Челябинска он составляет 10,6; в Екатеринбурге — 5,8; в Москве — 7,5; в Краснодаре — 4,9», — пояснили в компании. По сравнению с 2022 годом, общероссийский индекс вырос на 3,6 пункта или в 1,5 раза. Это свидетельствует о росте цен не только на цветы, но и на канцтовары и одежду для школьников. При этом 38% опрошенных планируют в 2023 году потратить на букет в День знаний на первое сентября до 1 тысячи рублей, еще 16% — 1-3 тысячи рублей (в 2022 году таких было 25%), а каждый четвертый — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Еще 11% респондентов сэкономят, собрав цветы в собственном саду. Классному руководителю будут дарить цветы 19% россиян, а еще 23% планируют подарить их нескольким учителям. Еще 28% опрошенных участвуют в покупке общего букета от всего класса. А 29% вообще не будут дарить цветы учителям на первое сентября. За год количество отказавшихся от данной традиции россиян выросло на 11%. В целом пустой тратой денег считают этот обычай 38% жителей России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Индекс букета для учителей к 1 сентября (соотношение расходов на цветы к общим расходам на подготовку к школе) в Челябинске оказался самым низким в России. Об этом сообщили 28 августа в пресс-службе компании «Росгосстрах». «Индекс букета в 2023 году самый высокий в Краснодаре и Ростове-на-Дону, а самый низкий — в Челябинске и Самаре. В среднем по РФ он равен 10,8 (во столько раз сборы обходятся дороже букетов). Для Челябинска он составляет 10,6; в Екатеринбурге — 5,8; в Москве — 7,5; в Краснодаре — 4,9», — пояснили в компании. По сравнению с 2022 годом, общероссийский индекс вырос на 3,6 пункта или в 1,5 раза. Это свидетельствует о росте цен не только на цветы, но и на канцтовары и одежду для школьников. При этом 38% опрошенных планируют в 2023 году потратить на букет в День знаний на первое сентября до 1 тысячи рублей, еще 16% — 1-3 тысячи рублей (в 2022 году таких было 25%), а каждый четвертый — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Еще 11% респондентов сэкономят, собрав цветы в собственном саду. Классному руководителю будут дарить цветы 19% россиян, а еще 23% планируют подарить их нескольким учителям. Еще 28% опрошенных участвуют в покупке общего букета от всего класса. А 29% вообще не будут дарить цветы учителям на первое сентября. За год количество отказавшихся от данной традиции россиян выросло на 11%. В целом пустой тратой денег считают этот обычай 38% жителей России.