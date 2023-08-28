Nice Matin: Элтона Джона госпитализировали после несчастного случая

Британский певец и музыкант получил травму
Британский певец Элтон Джон в ночь на 28 августа получил травму в своем доме во французской Ницце. Звезду госпитализировали.
«Британский певец, композитор, пианист и комик в ночь с воскресенья на понедельник стал жертвой небольшого бытового несчастного случая в Ницце, в своей вилле в Мон-Бороне. Он получил легкие травмы, его госпитализировали в больницу Монако», —
Отмечается, что лето 2023 года Элтон Джон провел на юго-восточном Средиземноморском побережье Франции на Лазурном берегу. В частности, его видели в элитных ресторанах Ниццы, в том числе, за одним столом с актером Кевином Спейси.
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