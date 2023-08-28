Nice Matin: Элтона Джона госпитализировали после несчастного случая

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Британский певец и музыкант получил травму Фото:

Британский певец Элтон Джон в ночь на 28 августа получил травму в своем доме во французской Ницце. Звезду госпитализировали.

«Британский певец, композитор, пианист и комик в ночь с воскресенья на понедельник стал жертвой небольшого бытового несчастного случая в Ницце, в своей вилле в Мон-Бороне. Он получил легкие травмы, его госпитализировали в больницу Монако», — пишет местное издание Nicematin.

Отмечается, что лето 2023 года Элтон Джон провел на юго-восточном Средиземноморском побережье Франции на Лазурном берегу. В частности, его видели в элитных ресторанах Ниццы, в том числе, за одним столом с актером Кевином Спейси.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Британский певец Элтон Джон в ночь на 28 августа получил травму в своем доме во французской Ницце. Звезду госпитализировали. «Британский певец, композитор, пианист и комик в ночь с воскресенья на понедельник стал жертвой небольшого бытового несчастного случая в Ницце, в своей вилле в Мон-Бороне. Он получил легкие травмы, его госпитализировали в больницу Монако», — пишет местное издание Nicematin. Отмечается, что лето 2023 года Элтон Джон провел на юго-восточном Средиземноморском побережье Франции на Лазурном берегу. В частности, его видели в элитных ресторанах Ниццы, в том числе, за одним столом с актером Кевином Спейси.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...