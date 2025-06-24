«Пустая болтовня»: экс-премьер Азаров уличил ФРГ во лжи о строительстве заводов на Украине

Страны Европы не будут производить оружие на территории Украины. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его мнению, оружие на Украину проще завезти, чем производить на территории страны.
«Невозможно спрятать большой завод, который будет производить ракеты или снаряды. Ну невозможно. Надо же завозить металл на этот завод. То есть подъездные пути и так далее. Логистика», — заявил Азаров. Его слова приводит РИА Новости.
Также по его словам Европа не будет строить заводы по производству оружия там, где его могут разбомбить. Николай Азаров считает, что логичнее и проще будет завозить готовое оружие на территорию Украины, чем производить его там. «Но по факту люди знающие, которые отслеживают ситуацию на Украине, прекрасно понимают, что все это пустая болтовня», — считает Азаров.
Он отмечает, что заводы, о которых говорили, что построят там, не факт что будут функционировать. Он заявляет, что все это «пустая болтовня» и оружие будет дальше поставляться в готовом виде.
Ранее сообщалось, что ФРГ совместно с Украиной построят заводы на территории Украины. По словам директора компании Rheinmetall Армина Паппергера на Украине уже работает один их завод.
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