Суд отказал в освобождении экс-депутата Приморья, осужденного за растление ребенка

Суд отказал в освобождении экс-депутата Приморья Самсонова по болезни
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Решение суда будет обжаловано
Решение суда будет обжаловано Фото:

Суд во Владивостоке отказал в досрочном освобождении экс-депутата Приморья Артема Самсонова из-за его болезни. Об этом рассказала его адвокат Наталья Касилова.

«Отказали. Будем обжаловать», — передает слова Касиловой РИА Новости. Самсонов, осужденный на 13 лет колонии за растление ребенка, подал прошение об освобождении в связи с онкологией.

Это уже второе заседание по данному делу. Защита планирует обжаловать решение суда. Самсонов свою вину не признает и утверждает, что стал жертвой политического преследования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд во Владивостоке отказал в досрочном освобождении экс-депутата Приморья Артема Самсонова из-за его болезни. Об этом рассказала его адвокат Наталья Касилова. «Отказали. Будем обжаловать», — передает слова Касиловой РИА Новости. Самсонов, осужденный на 13 лет колонии за растление ребенка, подал прошение об освобождении в связи с онкологией. Это уже второе заседание по данному делу. Защита планирует обжаловать решение суда. Самсонов свою вину не признает и утверждает, что стал жертвой политического преследования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...