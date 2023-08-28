Свердловчанка заплатит крупный штраф за ложный донос об изнасиловании

29 августа 2023 в 11:12 Размер текста - 17 +

Суд назначил свердловчанке штраф 100 тысяч рублей за обман Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница поселка Шаля (Свердловская область) отомстила своему знакомому, написав заявление в полицию об изнасиловании. Позже выяснилось, что донос оказался ложным. Свердловчанка выплатит мужчине штраф в размере 100 тысяч рублей. «Елена В. из небольшого населенного пункта Шаля решила отомстить своему знакомому — Андрею, сообщив в полицию, что тот удерживал ее в своей машине и насиловал. Силовики задержали мужчину и допросили, но, разобравшись, поняли, что это была дурацкая шутка, и завели на женщину уголовное дело за заведомо ложный донос. Теперь ей придется выплатить штраф в 100k, который ей назначил суд», — пишет telegram-канал «Лампа». Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональное управление СК РФ. В ведомстве пообещали уточнить информацию.

Жительница поселка Шаля (Свердловская область) отомстила своему знакомому, написав заявление в полицию об изнасиловании. Позже выяснилось, что донос оказался ложным. Свердловчанка выплатит мужчине штраф в размере 100 тысяч рублей. «Елена В. из небольшого населенного пункта Шаля решила отомстить своему знакомому — Андрею, сообщив в полицию, что тот удерживал ее в своей машине и насиловал. Силовики задержали мужчину и допросили, но, разобравшись, поняли, что это была дурацкая шутка, и завели на женщину уголовное дело за заведомо ложный донос. Теперь ей придется выплатить штраф в 100k, который ей назначил суд», — пишет telegram-канал «Лампа». Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональное управление СК РФ. В ведомстве пообещали уточнить информацию.