Свердловчанка заплатит крупный штраф за ложный донос об изнасиловании

Жительница поселка Шаля (Свердловская область) отомстила своему знакомому, написав заявление в полицию об изнасиловании. Позже выяснилось, что донос оказался ложным. Свердловчанка выплатит мужчине штраф в размере 100 тысяч рублей.
«Елена В. из небольшого населенного пункта Шаля решила отомстить своему знакомому — Андрею, сообщив в полицию, что тот удерживал ее в своей машине и насиловал. Силовики задержали мужчину и допросили, но, разобравшись, поняли, что это была дурацкая шутка, и завели на женщину уголовное дело за заведомо ложный донос. Теперь ей придется выплатить штраф в 100k, который ей назначил суд», — пишет telegram-канал «Лампа».
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональное управление СК РФ. В ведомстве пообещали уточнить информацию.
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