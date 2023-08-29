Мэрия Екатеринбурга проучила лидера коммунистов за нарушение предвыборной сделки

Власти Екатеринбурга добились снятия коммуниста Рудакова с выборов в думу

29 августа 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

Чиновники подали Александру Ивачеву сигнал Фото: Илья Московец © URA.RU Предприниматель Денис Рудаков (КПРФ) был снят с выборов в гордуму Екатеринбурга по округу №7 по инициативе администрации. Об этом URA.RU рассказал источник в муниципальной власти, комментируя итоги заседания в Железнодорожном райсуде. Оно состоялось накануне. Автор иска — самовыдвиженец Пайлак Чолахян. В своем заявлении он указал, что у Рудакова сохранилось членство в «Единой России». Собеседник агентства назвал Чолахяна техническим кандидатом от мэрии. В «седьмом» округе горадминистрация поддерживает действующего депутата Алексея Мещерякова из фракции депутата Алексея Вихарева. «Сняли [Рудакова] потому, что представилась такая возможность. Чтоб неповадно было. А то коммунисты не очень хорошо себя ведут», — объяснил логику дисквалификации Рудакова источник URA.RU. Как сообщало агентство, весной чиновники при поддержке крупного металлургического холдинга договорились с главой обкома КПРФ, вице-спикером заксобрания Александром Ивачевым, что тот не будет выставлять «сильных» кандидатов в одномандатных округах и не допустит выдвижения от своей партии людей, поддерживаемых враждебным мэрии миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив»). Однако в итоге неожиданно для мэрии Ивачев выдвинул в округе №22 свою жену Викторию — действующего депутата, а в округах №15 и №10 КПРФ представляют люди, финансируемые Кочетковым. Рудаков, по словам собеседника URA.RU, мэрии и Мещерякову «особо не мешал». Он позиционирует себя главой Ассоциации нестационарных торговых объектов и известен тем, что время от времени публично оспаривает чиновничьи инициативы по киоскам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предприниматель Денис Рудаков (КПРФ) был снят с выборов в гордуму Екатеринбурга по округу №7 по инициативе администрации. Об этом URA.RU рассказал источник в муниципальной власти, комментируя итоги заседания в Железнодорожном райсуде. Оно состоялось накануне. Автор иска — самовыдвиженец Пайлак Чолахян. В своем заявлении он указал, что у Рудакова сохранилось членство в «Единой России». Собеседник агентства назвал Чолахяна техническим кандидатом от мэрии. В «седьмом» округе горадминистрация поддерживает действующего депутата Алексея Мещерякова из фракции депутата Алексея Вихарева. «Сняли [Рудакова] потому, что представилась такая возможность. Чтоб неповадно было. А то коммунисты не очень хорошо себя ведут», — объяснил логику дисквалификации Рудакова источник URA.RU. Как сообщало агентство, весной чиновники при поддержке крупного металлургического холдинга договорились с главой обкома КПРФ, вице-спикером заксобрания Александром Ивачевым, что тот не будет выставлять «сильных» кандидатов в одномандатных округах и не допустит выдвижения от своей партии людей, поддерживаемых враждебным мэрии миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив»). Однако в итоге неожиданно для мэрии Ивачев выдвинул в округе №22 свою жену Викторию — действующего депутата, а в округах №15 и №10 КПРФ представляют люди, финансируемые Кочетковым. Рудаков, по словам собеседника URA.RU, мэрии и Мещерякову «особо не мешал». Он позиционирует себя главой Ассоциации нестационарных торговых объектов и известен тем, что время от времени публично оспаривает чиновничьи инициативы по киоскам.