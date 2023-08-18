На банкете под Екатеринбургом показали новых оппонентов мэра

И раскрыли союз с застройщиком

18 августа 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов и его команда сделали максимум, чтобы представительство окружения Кочеткова в бюллетенях было минимальным Фото: Московец Илья © URA.RU Миллиардер Виталий Кочетков (сотовый оператор «Мотив»), на выборах в гордуму Екатеринбурга финансирующий большую антимэрскую коалицию, собрал сторонников на загородной базе отдыха. По словам участников встречи, она была, скорее, мотивационной: Кочетков якобы дал понять, что получение контроля над новой думой еще возможно и что губернатор Евгений Куйвашев его якобы поддерживает. Интересен и сам список приглашенных — он указывает на новые фамилии, союз с крупным застройщиком и внутренний раскол. Этого разговора ждали. Пока Кочетков был за границей, его самовыдвиженцев массово исключили из гонки (подконтрольные мэрии избиркомы отказали в регистрации). Прошли через фильтр в виде сбора подписей только четверо — общественник Владислав Яхин (округ №23), друг Кочеткова Валерий Черкашин (№3) и депутат Ира Овчинникова (№4), со скандалом покинувшая «Единую Россию», и некий Сергей Парфентьев (№24). Выборы в думу Екатеринбурга пройдут 9—10 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из этого списка на встречу вечером 16 августа приехал якобы только Яхин. Ее организовывали депутат Александр Караваев, который сам зарегистрироваться самовыдвиженцем в округе №11 не смог, но при этом сохранил статус координатора целой группы «кочетковских» кандидатов, и советник губернатора Анатолий Шарапов. Неформальное мероприятие проходило на его площадке. Опрошенные корреспондентом свидетели, отвечая на вопрос о гостях, также вспомнили депутатов Антона Швалева (идет в думу по общегородскому списку «Единой России»), Константина Киселева (возглавляет список «Яблока» и идет по округу №9), Алексея Холодарева («Яблоко»), гендиректора «Водоканала» Антона Гусева (в выборах не участвует), депутата Андрея Пирожкова (его подписи избирком зарубил) и поддерживаемого им сейчас кандидата-«яблочника» Виктора Чуприянова (округ №21). А также директора окружного дома офицеров Андрея Зуева (№10) и Александра Дюмаева (округ №15), выдвинутых КПРФ. Хотя партия ранее взяла на себя обязательство не сотрудничать с Кочетковым и его окружением. Фамилия Зуева в связке с Кочетковым и его командой прежде не звучала. «Зуева ведет лично Киселев», — отметил источник. Новость по теме Застройщик отверг обвинения в кампании против мэрии Екатеринбурга А вокруг Дюмаева на старте его выдвижения разворачивалась целая интрига. Он руководит управляющей компанией «Территория-Восток», связанной с «Атомстройкомплексом» Валерия Ананьева. Слухи о том, что участие Дюмаева в кампании — следствие договоренности между Кочетковым и Ананьевым, — появились в начале июня, сразу после партийной конференции. Мэрия потребовала от секретаря обкома Александра Ивачева снять Дюмаева, но Ивачев просил доказательств. А Ананьев убеждал городских чиновников, что к истории непричастен: якобы в гордуму Дюмаева ведет не он, а акционер «Территории» Дмитрий Сень. За разными столами также сидели политтехнолог Денис Алешин и его менее известные широкому кругу коллеги, электоральный юрист Андрей Еланцев. По одной из версий, приглашение Еланцева указывает на намерение команды парализовать штабы оппонентов. На выборах в думу Асбеста он за неделю подал 28 исков. Все обратили внимание на отсутствие спикера думы Игоря Володина. Возникло предположение, что Караваев его просто не позвал — у них холодные отношения, они соперничают. Хотя другой источник уточнил, что у Володина в то время просто были мероприятия в его 18-м округе. И — так совпало — по той же причине якобы не пришли Овчинникова, Светлана Даниленко («Яблоко», округ 16), Владимир Стругов («Единая Россия», округ 20) и Парфентьев. Всех их ведет Володин. Игорь Володин (слева) на встречу, организованную Александром Караваевым, не приехал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Кочетков появился на базе, когда все уже успели выпить, закусить и обменяться последними новостями. В большой компании бизнесмен пробыл около часа. «Губернатор с нами», — пересказал свидетель со ссылкой на Кочеткова. Другой тезис он прямо процитировал: «Нас все равно больше [чем мэрских]». Что имел в виду Кочетков, неясно. Также он якобы дал понять, что основная борьба за влияние на городскую власть развернется после выборов. «УГМК, РМК, команда [депутата Алексея] Вихарева (им мэрия хочет отдать большинство голосов в думе — прим. ред.) еще перессорятся. А мы воспользуемся этим», — передал примерное содержание плана источник. У него сложилось впечатление, что другие участники банкета менее оптимистичны. «Я бы даже сказал, что настроения упаднические. Это чувствовалось даже в некоторых тостах: „на этом жизнь не заканчивается“ и все такое», — заявил он. Впрочем, еще один собеседник, наоборот, ничего подобного не заметил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Миллиардер Виталий Кочетков (сотовый оператор «Мотив»), на выборах в гордуму Екатеринбурга финансирующий большую антимэрскую коалицию, собрал сторонников на загородной базе отдыха. По словам участников встречи, она была, скорее, мотивационной: Кочетков якобы дал понять, что получение контроля над новой думой еще возможно и что губернатор Евгений Куйвашев его якобы поддерживает. Интересен и сам список приглашенных — он указывает на новые фамилии, союз с крупным застройщиком и внутренний раскол. Этого разговора ждали. Пока Кочетков был за границей, его самовыдвиженцев массово исключили из гонки (подконтрольные мэрии избиркомы отказали в регистрации). Прошли через фильтр в виде сбора подписей только четверо — общественник Владислав Яхин (округ №23), друг Кочеткова Валерий Черкашин (№3) и депутат Ира Овчинникова (№4), со скандалом покинувшая «Единую Россию», и некий Сергей Парфентьев (№24). Из этого списка на встречу вечером 16 августа приехал якобы только Яхин. Ее организовывали депутат Александр Караваев, который сам зарегистрироваться самовыдвиженцем в округе №11 не смог, но при этом сохранил статус координатора целой группы «кочетковских» кандидатов, и советник губернатора Анатолий Шарапов. Неформальное мероприятие проходило на его площадке. Опрошенные корреспондентом свидетели, отвечая на вопрос о гостях, также вспомнили депутатов Антона Швалева (идет в думу по общегородскому списку «Единой России»), Константина Киселева (возглавляет список «Яблока» и идет по округу №9), Алексея Холодарева («Яблоко»), гендиректора «Водоканала» Антона Гусева (в выборах не участвует), депутата Андрея Пирожкова (его подписи избирком зарубил) и поддерживаемого им сейчас кандидата-«яблочника» Виктора Чуприянова (округ №21). А также директора окружного дома офицеров Андрея Зуева (№10) и Александра Дюмаева (округ №15), выдвинутых КПРФ. Хотя партия ранее взяла на себя обязательство не сотрудничать с Кочетковым и его окружением. А вокруг Дюмаева на старте его выдвижения разворачивалась целая интрига. Он руководит управляющей компанией «Территория-Восток», связанной с «Атомстройкомплексом» Валерия Ананьева. Слухи о том, что участие Дюмаева в кампании — следствие договоренности между Кочетковым и Ананьевым, — появились в начале июня, сразу после партийной конференции. Мэрия потребовала от секретаря обкома Александра Ивачева снять Дюмаева, но Ивачев просил доказательств. А Ананьев убеждал городских чиновников, что к истории непричастен: якобы в гордуму Дюмаева ведет не он, а акционер «Территории» Дмитрий Сень. За разными столами также сидели политтехнолог Денис Алешин и его менее известные широкому кругу коллеги, электоральный юрист Андрей Еланцев. По одной из версий, приглашение Еланцева указывает на намерение команды парализовать штабы оппонентов. На выборах в думу Асбеста он за неделю подал 28 исков. Все обратили внимание на отсутствие спикера думы Игоря Володина. Возникло предположение, что Караваев его просто не позвал — у них холодные отношения, они соперничают. Хотя другой источник уточнил, что у Володина в то время просто были мероприятия в его 18-м округе. И — так совпало — по той же причине якобы не пришли Овчинникова, Светлана Даниленко («Яблоко», округ 16), Владимир Стругов («Единая Россия», округ 20) и Парфентьев. Всех их ведет Володин. Кочетков появился на базе, когда все уже успели выпить, закусить и обменяться последними новостями. В большой компании бизнесмен пробыл около часа. «Губернатор с нами», — пересказал свидетель со ссылкой на Кочеткова. Другой тезис он прямо процитировал: «Нас все равно больше [чем мэрских]». Что имел в виду Кочетков, неясно. Также он якобы дал понять, что основная борьба за влияние на городскую власть развернется после выборов. «УГМК, РМК, команда [депутата Алексея] Вихарева (им мэрия хочет отдать большинство голосов в думе — прим. ред.) еще перессорятся. А мы воспользуемся этим», — передал примерное содержание плана источник. У него сложилось впечатление, что другие участники банкета менее оптимистичны. «Я бы даже сказал, что настроения упаднические. Это чувствовалось даже в некоторых тостах: „на этом жизнь не заканчивается“ и все такое», — заявил он. Впрочем, еще один собеседник, наоборот, ничего подобного не заметил.